Necaxa vs Pumas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026?

Se juega la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Tras la actividad de media semana, correspondiente a la Fecha 9, Necaxa recibe a Pumas en la cancha del Estadio Victoria, partido que vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes al terminar el juego entre Mazatlán y León.

Dirigidos por Martín Varini, los Rayos encaran el juego en casa tras haber perdido frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo, resultado con el que ocupan el lugar 15 de la tabla general con registro de 9 puntos.

Del otro lado la escuadra del Pedregal comandada por Efraín Juárez, llega al encuentro en Aguascalientes luego de perder el invicto en la presente campaña contra Tigres. El equipo de la UNAM se mantiene en el quinto puesto de la clasificación con 16 unidades y no ha perdido en calidad de visitante. Fuera de casa, el Club Universidad Nacional tiene dos victorias y dos empates durante el Clausura 2026.

Historial de Necaxa vs Pumas

En el historial, la última ocasión en la que Pumas y Necaxa se enfrentaron en el Estadio Victoria, los tres puntos fueron para los locales por marcador de 2-0. La última vez en la que el conjunto auriazul se hizo de los tres puntos en Aguascalientes fue en el Torneo Clausura 2021.

Al terminar el partido entre Necaxa y Pumas, no te pierdas el programa especial de TV Azteca Deportes a menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

