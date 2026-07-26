OFICIAL: El lugar en el que quedó Isaac del Toro tras el Tour de France 2026

El Tour de France 2026 ya es historia y también será una edición que difícilmente olvidará el deporte mexicano. Después de tres semanas de competencia, Isaac del Toro cruzó la meta final en París con una actuación histórica que lo confirmó como una de las grandes figuras del ciclismo mundial.

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El corredor del UAE Team Emirates XRG finalizó el Tour en la tercera posición de la clasificación general, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio de la máxima competencia del ciclismo de ruta. Además, cerró la carrera como ganador del maillot blanco, reconocimiento que distingue al mejor ciclista menor de 26 años del Tour.

Por delante del mexicano únicamente terminaron el esloveno Tadej Pogacar, quien conquistó su quinto Tour de Francia, y el belga Remco Evenepoel, mientras que Del Toro completó un podio que refleja el cambio generacional que vive este deporte.

💛🇸🇮 Tadej Pogacar

🥈🇧🇪 Remco Evenepoel

🥉🇲🇽 Isaac Del Toro



🎶 For the fifth time, the Slovenian national anthem rings out on the Champs-Élysées!



🎶 Pour la 5ème fois, l’hymne slovène retentit sur les Chalps-Elysées !#TDF2026 pic.twitter.com/2s8W3iD2YG — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026

Isaac del Toro confirmó que pertenece a la élite del ciclismo

Más allá del resultado final, la actuación del bajacaliforniano dejó claro que ya compite de tú a tú con los mejores ciclistas del planeta.

A lo largo de las 21 etapas mostró regularidad en la montaña, respondió en los momentos de mayor exigencia y supo mantenerse entre los líderes de la clasificación general prácticamente durante toda la segnda mitad de la carrera. Su desempeño incluso le permitió conquistar una victoria de etapa y defender hasta el final el maillot blanco, una muestra del enorme futuro que tiene por delante.

Con apenas 22 años, Del Toro vuelve a firmar una temporada inolvidable, luego del subcampeonato conseguido en el Giro de Italia y ahora con un histórico podio en el Tour de Francia, las dos competencias más importantes del calendario del ciclismo internacional.

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Así quedó la clasificación general del Tour de France 2026

La edición 2026 terminó con Tadej Pogacar como campeón, igualando el récord histórico de cinco títulos en la ronda francesa. Remco Evenepoel concluyó en el segundo lugar, mientras que Isaac del Toro aseguró el tercer puesto para completar un podio histórico y convertirse en el mexicano con el mejor resultado de todos los tiempos en el Tour de Francia.

El desenlace confirma que el ciclismo mexicano vive uno de sus mejores momentos y que Isaac del Toro ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad dentro del pelotón internacional.