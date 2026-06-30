Pocos lo conocen, pero este es el negociazo que Chivas está haciendo con Mateo Chávez

Uno de los casos que más ilusión generan en el contexto del futbol mexicano es el de Mateo Chávez. Recientemente recordaron que en su debut con Chivas tuvo un par de errores muy marcados, pero reponiéndose a ese complicado inicio… en breve tiempo llegó a Europa. Y esta ventana llamada Copa Mundial de la FIFA le está beneficiando a él y al Guadalajara, que recibiría unos millones por sus futuras ventas.

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¿Cuál es el porcentaje que Chivas se quedó de la carta de Mateo Chávez?

Aunque en general se entiende que sigue siendo difícil salir rumbo a Europa desde los distintos clubes mexicanos, algo que han realizado algunos equipos es el tema de quedarse con un porcentaje de la carta del jugador. Así podría ocurrir un beneficio futuro, que incluso los Pumas vivirían en este mismo verano con Johan Vásquez. En ese sentido, Mateo Chávez está despertando interés en Europa.

Sin lugar a dudas, la decisión de emigrar a Países Bajos a un año del Mundial, fue el movimiento que le permitió al Tiloncito subirse a la lista definitiva. El ex futbolista de las Chivas fue recibido como un verdadero refuerzo en el AZ Alkmaar, pues completó 32 partidos en todas las competiciones, donde incluso tuvo roce internacional en la Conference League. Así concretó 1588 minutos minutos en un entorno con su debida complicación.

En ese preciso contexto, algunos reportes indican que el Guadalajara se quedó con el 25% de la carta de Mateo Chávez. Por ello, en caso de recibir más minutos en el Mundial y convencer a equipos fuertes de un fichaje, Chivas recibiría dinero por su canterano. Según Transfermarkt, el hijo del Tilón vale 4 millones de euros… pero esa cantidad podría subir en el futuro si no se concreta de inmediato su cambio de aires al finalizar la Copa del Mundo.

¿Mateo Chávez la pasó mal en sus inicios como futbolista?

Justamente al marcar gol en el último duelo de la fase de grupos, se hizo viral una entrevista que recientemente concedió Antonio Briseño. El central narró que en los primeros juegos de Mateo Chávez en el primer equipo del Guadalajara, tuvo algunos errores en partidos continuos. Eso provocó adversidad y malos comentarios que incluso hicieron llorar y dudar al defensa juvenil, en palabras del Pollo. Sin embargo, recibiendo la confianza de Fernando Gago, el Tiloncito se hizo titular y arregló todo para emigrar a Europa. Y hoy… se encuentra con la mira puesta en convertirse en referente de la selección.