Esto es lo que tendría que pasar para que Neymar asista a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El reloj corre y el futuro de Neymar con la Selección de Brasil rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue siendo una incógnita. A apenas 4 meses del inicio del torneo, el máximo referente de la generación brasileña todavía no aparece en ninguna de las convocatorias de Carlo Ancelotti.

Las lesiones, la falta de continuidad y el cambio de ciclo en el banquillo han colocado al delantero en un escenario límite. En Brasil ya se habla de una verdadera carrera contra el tiempo: Neymar dispone de apenas unos cuantos partidos para demostrar que todavía tiene nivel competitivo de selección.

Los 3 partidos clave que pueden definir el futuro de Neymar en el Mundial 2026

De acuerdo con el calendario del Santos, Neymar tendrá solo 3 encuentros oficiales antes de que se haga pública la lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo: la última gran prueba previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los compromisos son ante Paranaense y Vasco da Gama por el Brasileirao, además del duelo frente a Velo Clube por el Campeonato Paulista.

Estos partidos podrían marcar su regreso oficial a las canchas en 2026, ya que el delantero no juega desde principios de diciembre del año pasado, cuando sufrió una lesión en la rodilla. Para los analistas del futbol brasileño, el jugador de la Verdeamarela necesita más que goles: debe demostrar ritmo, liderazgo y que su cuerpo puede resistir la exigencia de un torneo.

Copa Mundial de la FIFA 2026: la competencia interna y los cupos que le quedan a Brasil

La situación se vuelve aún más compleja al revisar la base del plantel que ya tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026. Futbolistas como Alisson Becker, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Jr., Raphinha, Rodrygo, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli y Willian Estêvão ya están prácticamente confirmados por el cuerpo técnico.

Eso deja apenas 15 cupos disponibles, en los que Neymar deberá competir con una generación joven que viene pidiendo paso. En ese contexto, avanzar con Santos en el Campeonato Paulista y levantar el título antes de marzo podría ser el factor determinante para que Ancelotti vuelva a mirarlo como una opción real rumbo a la Copa del Mundo 2026.