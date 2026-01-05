Djokovic toma inesperada y sorpresiva decisión sobre su carrera

El tenista serbio, Novak Djokovic, anunció su salida total de la Professional Tennis Players Association (PTPA) a través de un mensaje publicado en la red social X. En su comunicado, el jugador explicó que la decisión responde a diferencias profundas con el funcionamiento interno y el rumbo actual del organismo que ayudó a fundar.

Detalló los motivos de su determinación y afirmó: “Después de una cuidadosa reflexión, he decidido apartarme por completo de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis. Esta decisión surge tras preocupaciones persistentes relacionadas con la transparencia, la gobernanza y la forma en que mi voz y mi imagen han sido representadas.” Dejó así constancia de su inconformidad con aspectos clave de la estructura del órgano.

Novak y un mensaje de salida claro

'Nole' recordó el origen del proyecto y la visión compartida con Vasek Pospisil en el momento de su creación. “Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, con el objetivo de dar a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización,” expresó en su mensaje.

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

El otrora número 1 de la ATP también subrayó que esta determinación marca el cierre definitivo de una etapa en su participación institucional dentro del tenis. “Seguiré enfocado en mi carrera, en mi familia y en contribuir al deporte de maneras que reflejen mis principios y mi integridad,” señaló.

Finalmente, el ganador de 24 títulos de Grand Slam envió sus buenos deseos hacia quienes continúan dentro de la asociación, sin recurrir a la confrontación directa. “Les deseo lo mejor a los jugadores y a todos los involucrados en su camino a futuro, pero para mí, este capítulo ahora está cerrado,” concluyó.

