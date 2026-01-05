logo deportes horizontal
Djokovic toma inesperada y sorpresiva decisión sobre su carrera

El serbio, Novak Djokovic, anunció su salida total de la Professional Tennis Players Association (PTPA) a través de un mensaje publicado en la red social X

Novak Djokovic
|EFE
Escrito por:  Carlos Salgado

El tenista serbio, Novak Djokovic, anunció su salida total de la Professional Tennis Players Association (PTPA) a través de un mensaje publicado en la red social X. En su comunicado, el jugador explicó que la decisión responde a diferencias profundas con el funcionamiento interno y el rumbo actual del organismo que ayudó a fundar.

Detalló los motivos de su determinación y afirmó: “Después de una cuidadosa reflexión, he decidido apartarme por completo de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis. Esta decisión surge tras preocupaciones persistentes relacionadas con la transparencia, la gobernanza y la forma en que mi voz y mi imagen han sido representadas.” Dejó así constancia de su inconformidad con aspectos clave de la estructura del órgano.

Novak y un mensaje de salida claro

'Nole' recordó el origen del proyecto y la visión compartida con Vasek Pospisil en el momento de su creación. “Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, con el objetivo de dar a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización,” expresó en su mensaje.

El otrora número 1 de la ATP también subrayó que esta determinación marca el cierre definitivo de una etapa en su participación institucional dentro del tenis. “Seguiré enfocado en mi carrera, en mi familia y en contribuir al deporte de maneras que reflejen mis principios y mi integridad,” señaló.

Finalmente, el ganador de 24 títulos de Grand Slam envió sus buenos deseos hacia quienes continúan dentro de la asociación, sin recurrir a la confrontación directa. “Les deseo lo mejor a los jugadores y a todos los involucrados en su camino a futuro, pero para mí, este capítulo ahora está cerrado,” concluyó.

