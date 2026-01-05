Zarazúa abre el 2026 con golpe de autoridad en Auckland y avanza en el WTA 250

Arrancar una temporada en cancha dura siempre pide lo mismo: piernas frescas, paciencia en los peloteos largos y cabeza fría cuando el partido se estira más de la cuenta. En la gira de Australia y Nueva Zelanda, el calendario no perdona, porque cada ronda funciona como termómetro rumbo al primer gran objetivo del año.

Te puede interesar: Estos son los tenistas mexicanos que jugarán el Australian Open

Renata Zarazúa avanza a Octavos de final en Auckland

Renata Zarazúa avanzó a la segunda ronda del torneo WTA 250 de Auckland tras vencer a Sloane Stephens en tres sets: 7-5, 4-6 y 6-2. El duelo se extendió 2 horas con 25 minutos, con un cierre en el tercer set donde la mexicana encontró el quiebre y controló el tramo definitivo.

El valor del triunfo también se entiende por el calibre del nombre enfrente. Stephens no solo cuenta con pasado de campeona de Grand Slam; además llegó a este torneo como wild card y con historia propia en Auckland. Ganarle, en un partido tan largo, exige más que un buen set: exige sostener decisiones y mantener el plan cuando el rival intenta cambiar el ritmo.

Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis

Renata Zarazúa ya conocía a Stephens

Otro detalle que alimenta la lectura positiva es que Zarazúa ya había superado a Stephens antes, así que el resultado confirma una tendencia en el mano a mano: 2-0 a favor de la mexicana. Esa clase de antecedentes no gana partidos por sí sola, pero sí refleja comodidad ante un estilo y, sobre todo, confianza en los momentos apretados.

Te puede interesar: Alcaraz y Sinner ya tienen fecha para medirse en Australia