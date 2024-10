VIDEO: La nueva polémica de Conor McGregor coqueteando frente a su esposa

En los últimos días, en las redes sociales Conor McGregor ha sido tendencia por un video que se ha vuelto muy viral en el que se le ve en una fiesta y aparentemente pasado de copas.



Te puede interesar: Picante: esto dijo Conor McGregor de la pelea entre Jake Paul y Mike Perry



El peleador se encontraba con su esposa bailando en la pista, a unos metros de distancia, estaba una peleadora que tenía cargando su cinturón de BKFC, y de repente, McGregor decidió jalarla de sus largas trenzas.

La mujer bailó unos segundos con él y después se quitó del lugar. McGregor sonrió, se hizo para atrás, le dio una nalgada a su esposa y se acercó a ella para contarle entre risas y repitiendo, con menos fuerza, la acción de jalarle el pelo.

En las redes sociales, las personas señalaron que realmente le coqueteó a la peleadora y se le olvidó que estaba con su esposa.

Conor McGregor genuinely forgot his wife was beside him 😭 pic.twitter.com/9QzY2gfAg8

— FearBuck (@FearedBuck) October 14, 2024