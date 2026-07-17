Gilberto Mora tendrá un nuevo compañero y así fue su presentación oficial en Xolos

Xolos de Tijuana comenzó el Apertura 2026 con un categórico triunfo sobre Tigres UANL en el Estadio Caliente durante la Jornada 1. La alineación titular del cuadro fronterizo contó con una novedad: la inclusión de Yael Padilla, futbolista que firmó con ‘La Jauría’ tras dejar Chivas y que fue anunciado este pasado jueves 16 de julio.

El mediocampista ofensivo de 20 años compartirá vestidor con Gilberto Mora, una de las principales figuras surgidas de la cantera de Tijuana. Ambos forman parte de la apuesta del conjunto rojinegro por reunir talento mexicano joven dentro del proyecto encabezado por Sebastián “Loco” Abreu.

Así presentó Xolos de Tijuana a Yael Padilla

El Club Tijuana hizo oficial la contratación de Yael Padilla mediante una publicación difundida en sus redes sociales. La institución utilizó la frase “Bienvenido a la frontera más Perrona” para anunciar la llegada del canterano de Guadalajara.

¡Bienvenido a la frontera más Perrona, Yael Padilla! ❤️🖤



El volante de 20 años se suma a las filas de los Xoloitzcuintles para este torneo Apertura 2026. 🐕



Con gran visión de juego, creatividad en el ataque y experiencia en Selección Mexicana juvenil, Yael llega listo para… pic.twitter.com/wjTpfpvCe2 — Xolos (@Xolos) July 16, 2026

En la presentación también se destacó que el jugador cuenta con experiencia en las categorías inferiores de la Selección Mexicana y que llega preparado para competir con los Xoloitzcuintles durante el Apertura 2026.

Aunque Padilla ya había trabajado durante la pretemporada con Tijuana e incluso había aparecido públicamente utilizando la camiseta del equipo, el club fronterizo todavía no había realizado el anuncio correspondiente. Su incorporación quedó confirmada oficialmente antes del comienzo de la nueva campaña.

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Quién es Yael Padilla, el nuevo compañero de Gilberto Mora

Jonathan Yael Padilla Sandoval nació el 19 de diciembre de 2005 en Jalisco y puede desempeñarse como extremo o mediocampista ofensivo. Su principal posición se encuentra por el costado izquierdo, aunque también tiene condiciones para aparecer por el sector derecho.

Su debut en la Liga BBVA MX se produjo el 3 de julio de 2023, durante la victoria de Chivas por 2-1 frente a León. Padilla ingresó durante la segunda mitad y necesitó únicamente siete minutos para marcar su primer gol en Primera División.

|Instagram @yaelonsan

Con aquella anotación se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes de Guadalajara en marcar durante su presentación en el máximo circuito. Su etapa con el primer equipo rojiblanco terminó con 75 partidos oficiales y ocho goles, según los registros disponibles de su trayectoria.

Yael Padilla comenzó con una asistencia en Xolos

El nuevo refuerzo de Tijuana no tardó en mostrar sus cualidades dentro del terreno de juego. Padilla fue titular durante el encuentro de la Jornada 1 frente a Tigres y participó directamente en la primera anotación del conjunto fronterizo.

El exjugador de Chivas envió la asistencia para que Ramiro Árciga abriera el marcador dentro del área. De esta manera, comenzó su etapa con Xolos aportando en ofensiva desde su primera aparición oficial.

La llegada de Padilla le entregará a Sebastián Abreu una nueva alternativa para acompañar a Gilberto Mora y al resto de los elementos ofensivos. Tijuana suma a un futbolista con experiencia en la Liga BBVA MX, recorrido en selecciones juveniles y margen para continuar su desarrollo.