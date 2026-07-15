OFICIAL: Campeón del futbol mexicano ficha a Seleccionado Nacional para el Apertura 2026

El actual campeón del futbol mexicano presentó de manera oficial a su nuevo refuerzo en la zona de ataque para encarar la búsqueda del bicampeonato en el arranque del Torneo Apertura 2026.

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La directiva de los Alteños de Tepatitlán confirmó la contratación del delantero Horace Ávila para disputar el certamen de la Liga BBVA MX de Expansión. El atacante llega a Los Altos de Jalisco con la experiencia de ser seleccionado nacional de Belice, marcando una incorporación poco habitual de elementos de esta región centroamericana en la categoría de plata del balompié nacional.

En el ámbito deportivo, Ávila aporta el recorrido internacional adquirido tras participar en las eliminatorias mundialistas y en la Nations League de la CONCACAF con el combinado de su país. Su perfil táctico y físico se caracteriza por la velocidad en espacios abiertos, la capacidad de desborde a la espalda de los defensores y el trabajo de potencia, herramientas orientadas a fortalecer el juego de contragolpe.

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Con este movimiento estructural en la plantilla, el cuerpo técnico del Tepatitlán FC suma una variante directa para darle mayor verticalidad a su esquema. El jugador se integrará a los trabajos del equipo con el objetivo de debutar en la cancha del Estadio Tepa Gómez, en busca del bicampeonato.

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¿Cuándo inicia la Liga de Expansión MX?

El calendario de la Liga de Expansión MX dará inicio con la defensa del campeón, Tepatitlán, en contra de los Alacranes de Durango, desde la cancha del Estadio Gregorio "Tepa" Gómez en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), el próximo 21 de julio.

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