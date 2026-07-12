Rayados de Monterrey busca reemplazar a Sergio Canales con una estrella de la MLS

La salida de Sergio Canales significó un duro golpe para Rayados. El mediocampista había llegado al club desde el futbol español en el año 2023 y, pese a no haber conquistado títulos con la institución regiomontana, se convirtió en el líder ofensivo del equipo. Tras su salida, perdieron poderío en ataque, por lo que la directiva salió en busca de un reemplazo que esté a la altura del ex Real Madrid.

En este contexto, diversos reportes señalan que el principal apuntado para reemplazar a Canales es el mexicoamericano Diego Luna. El futbolista ofensivo ya había sido vinculado con la Liga BBVA MX tras supuestos rumores sobre una posible llegada al Club América. Ahora, la estrella de la MLS y que juega en el Real Salt Lake se encuentra en la órbita de Monterrey.

Quién es Diego Luna, la figura de la MLS que busca Rayados

Diego Luna es un mediocampista ofensivo de 22 años que milita en Real Salt Lake y es considerado uno de los jóvenes más destacados de la MLS. Nació en California, tiene raíces mexicanas y puede desempeñarse como enganche, extremo o detrás del delantero.

El futbolista se caracteriza por su capacidad para conducir entre líneas, generar oportunidades y llegar al área rival. En 2024 fue elegido Jugador Joven del Año de la MLS, luego de registrar ocho goles y 12 asistencias en 31 partidos.

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Además, Luna representa a la Selección de Estados Unidos y cuenta con contrato con Real Salt Lake hasta finales de 2026, con opciones para extenderlo hasta 2028. Su proyección, versatilidad y nacionalidad mexicana explican el interés de Rayados, que busca sumar talento ofensivo sin ocupar una plaza de extranjero.

Cuánto tendría que pagar Rayados por Diego Luna

Ciertos reportes mencionan que Monterrey podría elevar su propuesta hasta los 8 millones de dólares, además de ofrecerle al jugador un salario cercano a los 3 millones por temporada. No obstante, estas cifras no fueron confirmadas por Rayados, Real Salt Lake ni por una fuente oficial de la MLS, por lo que deben manejarse como parte de las versiones del mercado.

Real Salt Lake tiene una posición favorable para negociar. Luna firmó en marzo de 2024 una extensión contractual garantizada hasta el final de la temporada 2026, con opciones del club para prolongarla durante 2027 y 2028. Por ese motivo, la institución estadounidense no necesita desprenderse de él durante este mercado.