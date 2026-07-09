Árbitro confiesa que le perdonó la tarjeta roja a Messi en este partido vs México “para que no se perdiera la final”

Carlos Chandía, exárbitro chileno, compartió una anécdota particular que tiene como protagonista a Lionel Messi, una de las figuras actuales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y a México. La misma data de un partido de la Copa América 2007, el cual el silbante sudamericano dirigió.

Cabe destacar que las declaraciones del juez chileno datan del mes de agosto de 2025, pero las mismas se han vuelto a viralizar en las horas recientes en el marco de las supuestas “ayudas” de la FIFA al crack argentino. Chandía explicó que decidió no sacar una segunda tarjeta amarilla hacia Messi para que, en cambio, recibir un obsequio tras el final del partido.

El día que Chandía no expulsó a Messi contra México

Argentina, que por aquel entonces era dirigida por Alfio Basile, se encontraba jugando las Semifinales de la Copa América 2007 en Puerto Ordaz ante México. Chandía impartió justicia como el juez principal del encuentro, en tiempos donde el VAR ni siquiera era una posibilidad concreta de arribar al futbol.

Messi vs México en la Copa América 2007

Durante el transcurso del juego, Messi había sido amonestado y sobre el final del encuentro, pudo haberse ganado la segunda tarjeta amarilla, es decir, la expulsión. Sin embargo, el árbitro lo advirtió, decidió no amonestarlo y le pidió un obsequio a cambio para que pueda jugar la Final del torneo.

TE PUEDE INTERESAR:



“Ocurre que Messi estaba con una tarjeta amarilla y yo había dado tres minutos de tiempo agregado. Argentina le iba ganando 3-0 a México y Messi, de la nada, peleando una pelota, se la lleva con la mano", relató Chandía.

"Pero eso fue en mitad de cancha. No había ninguna posibilidad de un gol del equipo mexicano, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo le dije: ‘Bueno, esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera’”, expresó el exsilbante.

|Crédito: Mexsport

Cómo terminó la historia entre Chandía y Messi

El futbolista de la ‘Albiceleste’ pudo completar los 90 minutos de aquella semifinal gracias al árbitro del encuentro, quien dejó pasar por alto la infracción del ‘10’ en los segundos finales. Messi quedó habilitado para jugar la Final, donde los argentinos cayeron por goleada 3-0 ante Brasil en Maracaibo.

Tras el partido contra México, Messi cumplió con su palabra y le obsequió su camiseta al juez Chandía: “Me la fue a dejar al camarín después. Incluso se la quería sacar en la cancha. Le dije: ‘No, no, no, no...’ Y llegó al camarín con la camiseta nomás, me la llevó allá”, sentenció el chileno.