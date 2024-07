OFICIAL: Fecha de presentación de Mbappé con el Real Madrid

Ya es oficial el astro francés Kylian Mbappé será presentado el próximo martes 16 de julio, a las 12:00 tiempo de Madrid (4:00 AM tiempo del centro de México), en el estadio Santiago Bernabéu, como nuevo jugador del Real Madrid, donde lucirá el número ‘9'.

Previamente, según informa el conjunto del Real Madrid, el presidente del club, Florentino Pérez, recibirá a Kylian Mbappé en la Ciudad Real Madrid para el acto protocolario de la firma que vinculará las partes por las próximas cinco temporadas.

Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998 y que este martes cayó eliminado con la selección francesa en las semifinales de la Eurocopa ante España, militó las últimas siete temporadas en el Paris Saint Germain, con el que terminó contrato el último 30 de junio. Con anterioridad, jugó en el equipo de Mónaco del 2015 al 2018.

Ya el 3 de junio, el Real Madrid anunció la contratación de Mbappé para las próximas cinco campañas.

Mbappé utilizará el número 9 en la camiseta

Después de la presentación, donde se enfundará ya la camiseta madridista con el ‘9', Kylian Mbappé atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

Asimismo, el club actual campeón de la LaLiga y de la Champions League anunció el cambio de números en algunos jugadores, que ahora verá a los franceses Camavinga pasar del ’12' al ‘6' y Tchouameni del ’18' al ’14', mientras el uruguayo Federico Valverde cambiará del ’15' al ‘8'

El turco Arda Güler pasará del ’24' al ’15' y el español Jesús Vallejo, que vuelve tras su cesión, portará el ’18'.

Mbappé alaba la actuación de la selección española en la Eurocopa 2024

Por otra parte, Kylian Mbappé lamentó la falta de pegada de su selección, clave para caer eliminada en semifinales de la Eurocopa 2024 ante una España que aseguró “juega muy bien”.

“Es difícil de valorar, queríamos ir a la final y ahora nos vamos a casa”, lamentó Mbappé en perfecto castellano después de terminado el encuentro.

“España juega muy bien, nosotros queríamos ser mejores y empezamos bien, metiendo el primer gol pero después nos han marcado dos goles rápidos y nos lo han puesto muy difícil. Al final el futbol es eso, si no marcas cuando tienes situaciones y no metes goles, te vas a casa”, adjunto.

Mbappé reconoció que jugó sin la protección de la máscara porque estaba afectando a su rendimiento y le impedía estar cómodo: “Estaba harto de ella, no veía bien con ella puesta. Hablé con el médico para ver y me dijo que tomara la decisión como un hombre y no me arrepiento”.

“No sé si nos faltó mucho, pero sí lo suficiente para no llegar a la final. Jugaron mejor que nosotros, así que merecieron llegar a la final. Mi ambición era ser campeón de Europa y jugar una buena Eurocopa, pero no hice ni lo uno ni lo otro”, finalizó.