Así es la carrera de Mateusz Bogusz tras rechazar a Cruz Azul y jugar en la MLS

Mateusz Bogusz es uno de los vastos fichajes fugaces de Cruz Azul, pues solo permaneció un año en el club y se marchó por la puerta de atrás en el Clausura 2026, torneo que conquistó el conjunto de la Noria, que ahora tiene como delantero a un campeón de goleo que ya se estrenó en el club. Tras un semestre fuera de la Liga BBVA MX, así es la carrera del polaco.

El seleccionado de Polonia fichó con el Houston Dynamo, club en el que es compañero de Héctor Herrera. El jugador de 24 años fichó hasta 2028, aunque con opción de renovación por 2 años más. Actualmente, disputa la temporada 2026, luego de que la MLS tuvo un parón de 7 semanas por la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El seleccionado de Polonia fichó con el Houston Dynamo hasta 2028, aunque con opción de renovación por 2 años más.|@x_bogus

De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, el extremo suma 4 goles, 2 asistencias y un par de tarjetas amarillas en 17 partidos disputados: 14 de la MLS y 3 de la US Open Cup, de los cuales suma un total de 1,405 minutos en el terreno de juego.

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De llegar como estrella a marcharse por la puerta de atrás

Bogusz llegó a Cruz Azul a principios de 2025 como una verdadera estrella luego de reventarla en el LAFC de la MLS y antes de ello en formar parte de varios clubes europeos como el Leeds de Inglaterra. Todo iba viento en popa, pero nunca logró consolidarse.

El polaco decidió solicitarle a la directiva su salida con la finalidad de sumar más minutos y así ser contemplado por su selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, su país no logró la clasificación.

Antes del arranque del Clausura 2026, hubo un rompimiento entre directiva y jugador, ya que Mateusz no se presentó durante una semana al inicio de la pretemporada con el equipo, lo que le valió ser acreedor a una multa. Después de ello, se marchó de nueva cuenta a la MLS, donde actualmente milita.