OFICIAL: Ni América ni Cruz Azul aportan jugadores a la convocatoria de la Selección Mexicana

La Selección Nacional de México Sub-20 dio a conocer de manera oficial su lista de jugadores convocados para disputar el torneo internacional Revelations Cup 2026.

El combinado tricolor estará conformado por un total de 22 futbolistas elegidos por el director técnico Alex Diego, quienes buscarán continuar con su proceso de formación dentro del Proyecto de Selecciones Inferiores.

Este importante certamen juvenil tendrá como sede el puerto jarocho (Veracruz), los encuentros se llevarán a cabo en la cancha del histórico Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente. En este escenario, el equipo nacional tendrá sus compromisos empezando contra la selección de Japón el viernes 5 de junio, para después jugar contra el Piratas FC el lunes 8 de junio.

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Un detalle que destaca fuertemente en esta lista definitiva es que ni el Club América ni Cruz Azul aportan jugadores a la convocatoria de la Selección Mexicana en esta categoría. En el caso específico de La Máquina, el equipo cuenta con grandes joyas en su desarrollo deportivo, pero actualmente estos talentos ya superan los 22 años de edad, por lo que quedan completamente fuera del límite permitido para este torneo.

La Revelations Cup será una excelente plataforma que permitirá al cuerpo técnico seguir de cerca a esta nueva generación de promesas mexicanas. El objetivo principal de estos partidos es brindarles preparación y el roce necesario en la cancha para afrontar con éxito los retos venideros del futbol nacional de cara a sus siguientes competiciones.

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Convocatoria completa de la Selección Mexicana

Porteros



C. Navarrete - Chivas

R. Parra - Pumas

Defensas



L. Carmona - Juárez

C. Hernández - Chivas

Y. Orozco - Chivas

R. Alonso - Necaxa

C. Alfaro - Pachuca

E. Soto - Pachuca

D. García - Monterrey

J. Echilvestre - Santos

Medios



S. Inda - Chivas

S. Sandoval - Chivas

J. Palacios - Necaxa

J. Sigala - Pachuca

S. Rodríguez - Pachuca

N. Cedillo - Santos

L. Gómez - Santos

Delanteros



L. Gamboa - Atlas

D. Reyes - Flamengo

H. Camberos - Chivas

J. Ramírez - Pachuca

A. De Nigris - Monterrey

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