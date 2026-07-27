Los partidos que transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 comienza este viernes 31 de julio, TV Azteca Deportes llevará a las pantallas de los aficionados una cobertura completamente EN VIVO y GRATIS con dos duelos estelares en el clásico marco del Viernes Botanero.

Tigres y San Luis firman un vibrante empate en el Volcán

Puebla vs Guadalajara: 19:00 horas

El Viernes Botanero iniciará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, cuando la Franja del Puebla choque frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El conjunto camotero encarará su presentación como local en el torneo con la encomienda de afianzar su cancha ante un Estadio Cuauhtémoc con alta expectativa. Sin embargo, la tarea no será sencilla, pues se mide a unas Chivas que suele volcarse al frente y convertir la Angelópolis en una sucursal de su propia afición. Con la crónica inconfundible del equipo de narradores de Azteca Deportes, el arranque de la jornada promete dinamismo e intensidad de principio a fin.

Juárez vs Pumas: 21:00 horas

En cuanto concluyan las acciones en suelo poblano, la transmisión trasladará la emoción hacia el norte del país. En punto de las 21:00 horas, el Estadio Olímpico Benito Juárez albergará el enfrentamiento entre los Bravos de FC Juárez y los Pumas de la UNAM.

El cuadro fronterizo intentará hacer valer la localía en la frontera ante un equipo auriazul acostumbrado a proponer partidos abiertos fuera de casa. Bravos busca puntos clave frente a su gente, mientras que la escuadra universitaria llega con la firme consigna de imponer su jerarquía y llevarse el botín completo de vuelta a la capital.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Dónde y cómo ver los partidos?

Podrás seguir ambos encuentros totalmente en vivo a través de la señal de Azteca 7, así como en el sitio web aztecadeportes.com y la aplicación móvil de TV Azteca Deportes. Prepara la botana para vivir una noche llena de gol con el análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y todo el elenco estelar de Azteca Deportes.

