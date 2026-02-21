Pasaron 15 años para que este equipo que lucha por no descender venciera en su casa a uno de los GIGANTES de Europa
Se rompió el malefició este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio de El Sadar después de 15 años. El último triunfo fue en el 2011 y esto sucedió ese año
Se rompió el malefició este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio de El Sadar después de 15 años, un triunfo del conjunto de Osasuna sobre el histórico Real Madrid, una victoria que quedará grabado en la memoria de la afición rojilla y que marca la relación deportiva entre ambos clubes. El marcador final fue 2-1, con goles de Ante Budimir y Raúl García, mientras que Vinícius Júnior había igualado momentáneamente para los merengues.
RESUMEN EXTENDIDO | Tigres vs Pachuca | J7 | Clausura 2026 Liga MX
El triunfo no solo significó tres puntos en la clasificación, sino también la ruptura de una racha que parecía interminable. Desde 2011, un 30 de enero el Osasuna no lograba imponerse al Real Madrid en su estadio, acumulando derrotas y empates que habían alimentado la frustración de la hinchada. Ese día Javi Camuñas le dió la victoria 1-0 a la escuadra de Pamplona.
La victoria de este 21 de febrero de 2026 representa un desahogo y una reivindicación para un equipo que nunca dejó de luchar.
¿Cuál fue el 11 inicial del Real Madrid en su última derrota ante Osasuna en El Sadar?
En esa ocasión, el técnico del Real Madrid era el portugués José Mourinho y su 11 inicial para ese encuentro eran: Iker Casillas, Ricardo Carvalho, Raúl Albión, Álvaro Arbeloa, actual técnico del conjunto madridista, Sergio Ramos, Lassana Diarra, Sami Khedira, Karim Benzema, Mesut Ozil, Cristiano Ronaldo y Ángel Di María. Y entraron cambio, Kaká, Xabi Alonso y Emmanuel Adebayor.
TE PUEDE INTERESAR:
- ÚLTIMA HORA: Despiden al primer técnico del Clausura 2026
- Partidos de HOY miércoles 18 de febrero en los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26
- ÚLTIMA HORA: Histórico de Chivas es suspendido SIETE PARTIDOS y se pierde el Clásico
¿Qué sucesos importantes se dieron en el 2011 en el mundo en la última victoria del Osasuna sobre el Real Madrid?
- Estados Unidos abatió a Osama bin Laden en Pakistán.
- Steve Jobs, cofundador de Apple, murió en octubre
- Accidente nuclear de Fukushima I después de un tsunami
- Guadalajara fue sede de los XVI Juegos Panamericanos
- Barcelona ganó la Champions League, La Liga, la Supercopa y el Mundial de Clubes
- River Plate por primera vez descendió a la B Nacional en Argentina
- La Selección Mexicana Sub-17 se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia
- Tigres y Pumas fueron campeones en la Liga MX