Pasaron 15 años para que este equipo que lucha por no descender venciera en su casa a uno de los GIGANTES de Europa

Se rompió el malefició este sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio de El Sadar después de 15 años, un triunfo del conjunto de Osasuna sobre el histórico Real Madrid, una victoria que quedará grabado en la memoria de la afición rojilla y que marca la relación deportiva entre ambos clubes. El marcador final fue 2-1, con goles de Ante Budimir y Raúl García, mientras que Vinícius Júnior había igualado momentáneamente para los merengues.

El triunfo no solo significó tres puntos en la clasificación, sino también la ruptura de una racha que parecía interminable. Desde 2011, un 30 de enero el Osasuna no lograba imponerse al Real Madrid en su estadio, acumulando derrotas y empates que habían alimentado la frustración de la hinchada. Ese día Javi Camuñas le dió la victoria 1-0 a la escuadra de Pamplona.

La victoria de este 21 de febrero de 2026 representa un desahogo y una reivindicación para un equipo que nunca dejó de luchar.

¿Cuál fue el 11 inicial del Real Madrid en su última derrota ante Osasuna en El Sadar?

En esa ocasión, el técnico del Real Madrid era el portugués José Mourinho y su 11 inicial para ese encuentro eran: Iker Casillas, Ricardo Carvalho, Raúl Albión, Álvaro Arbeloa, actual técnico del conjunto madridista, Sergio Ramos, Lassana Diarra, Sami Khedira, Karim Benzema, Mesut Ozil, Cristiano Ronaldo y Ángel Di María. Y entraron cambio, Kaká, Xabi Alonso y Emmanuel Adebayor.

