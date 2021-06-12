¿Cómo funciona un monoplaza en la Fórmula E?
Descubre cómo es que funciona un automóvil de la Fórmula E, conoce la manera en que logran alcanzar grandes velocidades con energía eléctrica.
El campeonato de monoplazas eléctricos, mejor conocido como Fórmula E vio la luz por primera vez en el 2014; sin embargo, permite que año con año las escuderías puedan ir desarrollando diversas partes de coche para optimizar el rendimiento y elevar el máximo de la tecnología eléctrica que los hace funcionar.
De la misma manera en que la Fórmula 1 y la mayoría de categorías del automovilismo mundial, sirven como un laboratorio de pruebas. La Fórmula E también sirve para que las marcas fabricantes de automóviles y proveedores experimenten con la movilidad eléctrica.
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El principal elemento de un monoplaza de la Fórmula E, sin duda es su batería, la cual contenía en 2014 200 kilogramos de celdas de Li-Ion (de iones de Litio), las cuales pueden proveer un total de 28 kWh, lo cual podría ser equivalente a 4 mil baterías de celulares.
La evolución de los autos de Fórmula E
Hoy en día, los paquetes de baterías alcanzan alrededor de 385 kilos, lo que equivale prácticamente a la tercera parte de todo el tonelaje del automóvil, lo que ha permitido disputar las carreras completas con un solo vehículo, a diferencia de como se hacía en un principio, donde se requerían dos unidades.
Los autos pueden utilizar esta cantidad de energía a un ritmo de potencia determinado por las reglas y está en estricto monitoreo continuo por la FIA a través de la telemetría de los monoplazas.
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La forma en que los vehículos modifica esta energía eléctrica en mecánica es por el conjunto inversor-motor eléctrico-transmisión, que es precisamente la parte del auto que los equipos han podido desarrollar de acuerdo a sus capacidades y necesidades.
El inversor cambia la corriente continua de la batería en corriente alterna que manda al motor, que tiene como función generar el par mecánico que se envía a las llantas por medio de la transmisión, y que finalmente genera el movimiento.