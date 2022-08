Paige Spiranac opina sobre el rechazo de Tiger Woods a LIV Golf

Hace unos días se dio a conocer que Tiger Woods, uno de los más grandes golfistas en la historia del deporte, rechazó una escandalosa oferta del LIV Golf que estaba entre los 700 y 800 millones de dólares. Esta noticia generó varias reacciones en el mundo del deporte y una de ellas fue la de Paige Spiranac, golfista recientemente nombrada como la ‘mujer más sexy del mundo’ por una revista.

En una entrevista emitida por la cadena estadounidense ‘Fox’, Greg Norman, CEO de LIV Golf, admitió que la Superliga saudí le ofreció al ‘Tigre’ esta brutal oferta.

Coach de Gaby López, en exclusiva sobre el AIG Women’s Open

Te puede interesar: La LIV Golf anuncia expansión de premios y torneos para 2023

“Se habló de ese número (una oferta entre los 700 y 800 millones). Tiger cambia los equilibrios y obviamente uno tiene que apuntar a lo mejor de lo mejor. Se pusieron en contacto con Tiger antes de que yo me convirtiera en el CEO”, declaró ‘El Tiburón’.

Paige Spiranac: “Tal vez tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él”

La también influencer dio su opinión sobre la oferta rechazada por Tiger Woods mediante un video publicado en su cuenta de Twitter y fue contundente.

“Ese es un: '¡púdrete dinero!’ Con esa cantidad podróas comprar una isla y Tiger fue como: '¿Sabes qué'? No, gracias’. Tal vez sea porque ya tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él. Tal vez quiera proteger su legado con un calendario limitado ya que su cuerpo no puede jugar tanto. Tal vez quiera ser capitán de la Ryder Cup, pero Tiger dijo que no”.

¿Quién es Paige Spiranac?

Paige Renee Spiranac es una influencer y golfista estadounidense de 29 años, nacida el 26 de marzo de 1993 en Wheat Ridge, Colorado, Estados Unidos y recientemente fue nombrada como la ‘mujer más sexy del planeta’ por una revista.

Te puede interesar: Abraham Ancer juega golf con el actor Mark Wahlberg

“Para mí, ser sexy tiene que ver con la confianza y con sentirte cómoda en tu propia piel. Siempre he intentado ser fiel a mí misma a lo largo de mi trayectoria poco convencional y ahora estoy muy orgullosa de seguir a tantas mujeres increíbles que han llevado el título durante años antes que yo”, publicó en sus redes sociales.