Pocos saben que este país sudamericano nunca ha tenido un jugador en la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX ya tiene a sus plantillas para el Apertura 2026 y otra vez hay un país de Sudamérica que no está representado en el futbol mexicano. Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela han tenido representantes en el campeonato mexicano. Sin embargo, hay un país sin jugadores en México.

Ese país es Surinam, una nación ubicada en Sudamérica, pero afiliada a la Concacaf. Hasta el Apertura 2026, ningún futbolista surinamés ha disputado un partido oficial en la Liga MX, una curiosidad que llama la atención por la relación que ese país mantiene con algunas de las mayores figuras del futbol mundial.

Surinam nunca ha tenido un jugador en la Liga BBVA MX

Aunque su selección ha ganado competitividad en los últimos años, Surinam sigue sin exportar futbolistas al campeonato mexicano. Buena parte de sus jugadores desarrolla su carrera en Europa, especialmente en los Países Bajos, debido a los vínculos históricos entre ambos países. Así, no juegan en la Liga MX, que tuvo altas y bajas para el Apertura 2026.

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En 2019, la federación surinamesa modificó sus reglas para facilitar la convocatoria de futbolistas con doble nacionalidad. Desde entonces, muchos jugadores nacidos en Países Bajos, pero con raíces surinamesas, decidieron representar a la selección nacional y elevaron el nivel competitivo del equipo.

La Selección Surinam por el momento está clasificada al Mundial 2026|@officialsvb

El país que dio origen a figuras históricas de Países Bajos

Surinam fue colonia neerlandesa hasta 1975. Esa relación explica que numerosas familias emigraran a Europa durante décadas. De ese proceso surgieron futbolistas que marcaron época con la selección de Países Bajos.

Clarence Seedorf y Edgar Davids nacieron en Paramaribo, la capital surinamesa. Ruud Gullit, Frank Rijkaard y Patrick Kluivert también tienen ascendencia surinamesa, mientras que figuras más recientes como Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Georginio Wijnaldum y Xavi Simons comparten ese vínculo familiar.

Seedorf

¿Por qué Surinam juega en Concacaf si está en Sudamérica?

Aunque se encuentra en Sudamérica y limita con Brasil, Surinam compite en la Concacaf por razones históricas, culturales y deportivas. Durante siglos mantuvo una relación mucho más estrecha con el Caribe y los Países Bajos que con los países de la Conmebol.

Ese contexto también explica la escasa conexión de sus futbolistas con la Liga BBVA MX. Mientras la mayoría busca consolidarse en Europa gracias a su doble nacionalidad y formación en academias neerlandesas, el campeonato mexicano sigue esperando al primer jugador surinamés de su historia.

