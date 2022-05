Esto dijo Jon Rahm tras ganar el Mexico Open at Vidanta

Jon Rahm se ganó el cariño de la afición mexicana al golf. En la primera edición del Mexico Open at Vidanta, terminó coronándose como campeón en una emocionante última ronda.

El español se identificó con México desde el primer día y su desempeño fue excepcional. En la última ronda, superó con una tarjeta de -17 a Tony Finau, Kurt Kitayama y Brandon Wu, quienes se quedaron en -16.

Jon Rahm lamenta que la copa no tenga tequila

Un muy emocionado Jon Rahm, recibió el trofeo de la mano de Benjamín Salinas, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas y dedicó unas palabras a la experiencia que vivió en el Mexico Open.

“Ha sido un fin de semana complicado. El último hoyo lo ha dicho todo, a veces las cosas no salen y alguien tiene que ganar, gracias a Dios he sido yo. Me dio mucha pena no ganar en Chapultepec pero es un honor haber ganado aquí en Vidanta. La hospitalidad mexicana es casi inigualable y esta semana me lo prueba una vez más, creo que uera de España no hay mejor público que el mexicano”, dijo Rahm.

La última frase de Jon, dejó claro que su estancia en México fue algo divertido. “Una pena que el trofeo no esté lleno de tequila”, dijo mientras era entrevistado por Inés Sainz, quien le aseguró que “lo podían solucionar”.

La mejor ronda de Jon Rahm fue el primer día del torneo, cuando terminó con una tarjeta de 64 golpes, siete golpes bajo par; a partir de ahí el número dos del mundo se mantuvo como líder, con un segundo día de 66 golpes, una tercera ronda de 68 y un última día con 69, en un campo que marcado en 71 golpes.

