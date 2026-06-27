Panamá vs Inglaterra: Inglaterra impone su jerarquía | RESUMEN Express | La Copa Mundial de la FIFA 2026™

Revive el RESUMEN Express de Panamá vs Inglaterra con todas las acciones más importantes de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Disfruta los goles de Jude Bellingham y Harry Kane, las atajadas de Orlando Mosquera, las oportunidades más claras de Panamá y las mejores jugadas que marcaron el desarrollo del encuentro. Inglaterra hizo valer su calidad para quedarse con un triunfo clave, mientras que Panamá luchó hasta el último minuto en busca de meterse nuevamente en el partido.

