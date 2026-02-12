Paranaense vs Santos: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Brasileirao 2026?
El equipo del Paranaense se presenta este jueves en casa en actividad de la Jornada 3 del Brasileirao, para medirse fuerzas en contra del Santos, que no está pasando por el mejor momento.
Las emociones en el Brasileirao continúan en la Jornada 3, y en TV Azteca se transmitirá esta tarde de 12 de febrero, el duelo del Atlético Paranaense que mide fuerzas ante el Santos, choque a realizarse en el Estadio Joaquim Américo Guimarães, conocido como Arena da Baixada.
Te podría interesar: El portero que podría colarse y ser titular en el Mundial del 2026 para México y de quien no se habla mucho
El partido surge como una oportunidad para ambos equipos, de sumar y brincar posiciones en un torneo en el que luego de dos partidos están instalados más allá de media tabla y es que la competencia en este circuito, es una de las más intentas y cerradas de toda sudamérica.
Paranaense, está instalado en el décimo primer lugar, con tres puntos luego de una victoria y una derrota y quiere en casa ser el victimario en contra del Santos que arrastra en dos fechas el prestigio, con un solo punto luego de un empate y una derrota, lo que los tiene en el sitio 17 de 20.
Te podría interesar: Selección Mexicana ha anotado 18 goles en sus últimos tres partidos, ¿cómo ocurrió?
El líder actualmente es el São Paulo que marcha invicto con siete puntos, igualado con el Bahía y acompañado en los primeros cinco lugares por el Bragantino, Chapecoense y e Mirassol.
Lo que tienes que saber del partido del Paranaense del Brasileirao
- Partido: Paranaense vs Santos
- Estadio: Ligga Arena, Curitiba
- Hora: 4:00 PM
🌪️ @arenadabaixada_ pronta pra receber o seu primeiro jogo no @Brasileirao 2026!— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 12, 2026
📸 Duda Matoso/athletico.com.br pic.twitter.com/g4RRASudXi
Así marcha la tabla general dentro del Brasileirao 2026
1. São Paulo – 7 pts (+3)
2. Bahia – 7 pts (+2)
3. RB Bragantino – 6 pts (+2)*
4. Chapecoense – 5 pts (+2)
5. Mirassol – 5 pts (+1)
6. Palmeiras – 4 pts (+4)*
7. Fluminense – 4 pts (+1)*
8. Coritiba – 4 pts (0)
9. Flamengo – 4 pts (0)
10. Botafogo – 3 pts (+2)*
11. Athletico Paranaense – 3 pts (+1)**
12. Grêmio – 3 pts (-1)
13. Vitória – 3 pts (-3)
14. Atlético Mineiro – 2 pts (-1)
15. Remo – 2 pts (-2)
16. Internacional – 1 pt (-1)*
17. Santos – 1 pt (-2)*
18. Vasco da Gama – 1 pt (-2)
19. Cruzeiro – 1 pt (-5)
20. Corinthians – 0 pts (-1)**
🌪️ DIA DE BRASILEIRÃO NO CALDEIRÃO!— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 12, 2026
Athletico 🆚 Santos
Brasileirão 2026: 3ª rodada
⏰ 12/02 (qui), às 19h
🏟️ Arena da Baixada
📍 Curitiba
🎟️ https://t.co/6YBXhEAQ8X
📺 SporTV e Premiere
🎙️ https://t.co/N2pKsb2BIk pic.twitter.com/L5X2THrEVo