Paranaense vs Santos: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Brasileirao 2026?

Las emociones en el Brasileirao continúan en la Jornada 3, y en TV Azteca se transmitirá esta tarde de 12 de febrero, el duelo del Atlético Paranaense que mide fuerzas ante el Santos, choque a realizarse en el Estadio Joaquim Américo Guimarães, conocido como Arena da Baixada.

El partido surge como una oportunidad para ambos equipos, de sumar y brincar posiciones en un torneo en el que luego de dos partidos están instalados más allá de media tabla y es que la competencia en este circuito, es una de las más intentas y cerradas de toda sudamérica.

Paranaense, está instalado en el décimo primer lugar, con tres puntos luego de una victoria y una derrota y quiere en casa ser el victimario en contra del Santos que arrastra en dos fechas el prestigio, con un solo punto luego de un empate y una derrota, lo que los tiene en el sitio 17 de 20.

El líder actualmente es el São Paulo que marcha invicto con siete puntos, igualado con el Bahía y acompañado en los primeros cinco lugares por el Bragantino, Chapecoense y e Mirassol.

Lo que tienes que saber del partido del Paranaense del Brasileirao

Partido: Paranaense vs Santos



Estadio: Ligga Arena, Curitiba



Hora: 4:00 PM

Transmisión: aztecadeportes.com



🌪️ @arenadabaixada_ pronta pra receber o seu primeiro jogo no @Brasileirao 2026!



📸 Duda Matoso/athletico.com.br pic.twitter.com/g4RRASudXi — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 12, 2026

Así marcha la tabla general dentro del Brasileirao 2026

1. São Paulo – 7 pts (+3)

2. Bahia – 7 pts (+2)

3. RB Bragantino – 6 pts (+2)*

4. Chapecoense – 5 pts (+2)

5. Mirassol – 5 pts (+1)

6. Palmeiras – 4 pts (+4)*

7. Fluminense – 4 pts (+1)*

8. Coritiba – 4 pts (0)

9. Flamengo – 4 pts (0)

10. Botafogo – 3 pts (+2)*

11. Athletico Paranaense – 3 pts (+1)**

12. Grêmio – 3 pts (-1)

13. Vitória – 3 pts (-3)

14. Atlético Mineiro – 2 pts (-1)

15. Remo – 2 pts (-2)

16. Internacional – 1 pt (-1)*

17. Santos – 1 pt (-2)*

18. Vasco da Gama – 1 pt (-2)

19. Cruzeiro – 1 pt (-5)

20. Corinthians – 0 pts (-1)**