Partidos de la Leagues Cup 2023 | Lunes 7 de agosto

Los 8vos de Final de la Leagues Cup 2023 siguen su marcha. Luego de que el Inter Miami clasificara a la instancia de 4tos de Final tras vencer a FC Dallas, quedan siete cupos en la siguiente ronda del certamen.

Liderados por Lionel Messi, el conjunto de ‘Las Garzas’ obtuvo su pase a los Cuartos de Final desde la serie de penales, pues tras los 90 minutos de tiempo reglamentario, Inter Miami y Dallas igualaron 4-4.

Partidos de hoy 7 de agosto en la Leagues Cup

Para este lunes 7 de agosto, Philadelphia Union recibe a New York Red Bulls en busca de avanzar en el torneo. El equipo de Pensilvania llega al encuentro luego de haber vencido a DC United en la instancia de 16vos de Final. Por su parte, la escuadra de los ‘Toros Rojos’ hizo l o propio frente a New York City FC. El partido de Philadelphia ante New York Red Bulls se va a disputar en punto de las 17:30 horas, tiempo de la CDMX.

Posteriormente, a las 18:00 horas Querétaro juega contra New England Revolution. Los ‘Gallos Blancos’ encaran el duelo tras eliminar a Pumas. Mientras que el conjunto de la Major League Soccer fue el encargado de dejar en el camino al Atlas.

Finalmente, a las 19:30 horas Charlotte FC tiene un compromiso frente a Houston. La escuadra de Carolina del Norte viene de vencer a Cruz Azul en los 16vos de Final. Por otra parte, el Dynamo llega de derrotar a Pachuca.

