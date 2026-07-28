Los partidos de Champions League que se jugarán HOY martes 28 de julio de 2026

La lucha por un boleto a la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 alcanza un punto importante este martes 28 de julio. Se disputan los encuentros de vuelta correspondientes a la segunda ronda de clasificación, donde varias eliminatorias llegan completamente abiertas y otras al borde del KO.

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¿Cuáles son los partidos de hoy martes 28 de julio?

Hearts (Escocia) vs. Sturm Graz (Austria) (Ida: 0-4)

El conjunto austríaco dejó prácticamente sentenciada la llave tras golear 4-0 en casa. Los escoceses de Hearts necesitarán un milagro futbolístico en Tynecaste Park para remontar ante un rival sólido en transiciones.

El conjunto austríaco dejó prácticamente sentenciada la llave tras golear 4-0 en casa. Los escoceses de Hearts necesitarán un milagro futbolístico en Tynecaste Park para remontar ante un rival sólido en transiciones. Lincoln Red Imps (Gibraltar) vs. Mjällby (Suecia) (Ida: 0-3)

El Mjällby sueco viaja al peñón de Gibraltar con una cómoda ventaja de tres tantos lograda en la ida. Lincoln Red Imps apelará a la heroica local para intentar acortar distancias tempranamente.

El Mjällby sueco viaja al peñón de Gibraltar con una cómoda ventaja de tres tantos lograda en la ida. Lincoln Red Imps apelará a la heroica local para intentar acortar distancias tempranamente. Shamrock Rovers (Irlanda) vs. Ararat-Armenia (Armenia) (Ida: 0-2)

Los armenios dieron el golpe como locales ganando 2-0. Shamrock Rovers está obligado a volcarse al ataque en Dublín si quiere mantener vivo el sueño europeo.

Los armenios dieron el golpe como locales ganando 2-0. Shamrock Rovers está obligado a volcarse al ataque en Dublín si quiere mantener vivo el sueño europeo. Dinamo Zagreb (Croacia) vs. Thun (Suiza) (Ida: 1-1)

Uno de los duelos más atractivos del día. Tras igualar a un gol en Suiza, el histórico Dinamo Zagreb buscará hacer valer su jerarquía continental en el Maksimir, aunque Thun ha demostrado tener los argumentos necesarios para dar la sorpresa.

Uno de los duelos más atractivos del día. Tras igualar a un gol en Suiza, el histórico Dinamo Zagreb buscará hacer valer su jerarquía continental en el Maksimir, aunque Thun ha demostrado tener los argumentos necesarios para dar la sorpresa. Celje (Eslovenia) vs. Egnatia (Albania) (Ida: 3-3)

Espectáculo garantizado tras el vibrante 3-3 firmado en suelo albano. La serie se traslada a Eslovenia sin margen de error: el ganador se instalará en la tercera ronda clasificatoria.

Espectáculo garantizado tras el vibrante 3-3 firmado en suelo albano. La serie se traslada a Eslovenia sin margen de error: el ganador se instalará en la tercera ronda clasificatoria. KuPS (Finlandia) vs. Sabah Baku (Azerbaiyán) (Ida: 0-1)

El Sabah azerbaiyano sostiene una ventaja mínima gracias al 1-0 obtenido en la ida. Los finlandeses de KuPS necesitarán contundencia en casa para revertir el marcador global.

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¿Qué está en juego en esta etapa de la Champions League?

Los seis ganadores en el global avanzarán a la tercera fase de clasificación, situándose a solo dos pasos de la ansiada fase principal del torneo continental. Quienes queden eliminados no se irán con las manos vacías, ya que obtendrán una segunda oportunidad internacional al reintegrarse en la tercera ronda previa de la UEFA Europa League.

