Los partidos del día en la segunda jornada de la Copa Oro 2023

Este miércoles 28 de junio de 2023, inicia la actividad de la jornada dos de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023. Ya hay varios equipos que se empiezan a perfilar para poder avanzar a Cuartos de Final y poder pelear por el título. Los tres equipos favoritos son México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque tras haber acabado la primera jornada, Jamaica ha sorprendido con su fortaleza física, la Selección de Guadalupe logró empatar ante Canadá con buena propuesta a la ofensiva. Además, Haití y Panamá han sorprendido con su actuación por lo que serán equipos que buscarán pelear por seguir avanzando.

Con el inicio de la segunda jornada de la Fase de Grupos, se podría definir el primer equipo que tenga su boleto para los Cuartos de Final.

Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

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Partidos del día

El Grupo A se encuentra liderado por Trinidad y Tobago con tres puntos, en segundo se encuentra Estados Unidos y Jamaica en tercero con un punto y en último San Cristóbal y Nieves con cero puntos.

Será una jornada esencial para todos los equipos, el primer partido del día será a las 17:30 horas (tiempo del centro de México) entre Jamaica y Trinidad y Tobago. El segundo partido del día es entre San Cristóbal y Nieves y Estados Unidos en punto de las 19:30 horas (tiempo del centro de México). Ambos encuentros serán en el Estadio CityPark.

Para el primer encuentro, ambos equipos buscarán la victoria, en caso de que Trinidad y Tobago le gane a Jamaica sería el primer equipo clasificado a Cuartos de Final.

Aunque, igual podríamos tener el primer equipo que se queda en fase de grupos si es que Jamaica y Estados Unidos ganan su partido, San Cristóbal y Nieves no tendría posibilidades de seguir compitiendo por un lugar en los Cuartos de Final.

Sin embargo, San Cristóbal y Nieves solo podría mantenerse con esperanzas de avanzar a la siguiente fase si logra empatar o vencer a Estados Unidos.

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