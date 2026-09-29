Partidos de la Fecha FIFA HOY martes 29 de septiembre: juegos internacionales, horarios para ver en VIVO
La Fecha FIFA continua este martes 29 de septiembre, donde a Selección Mexicana enfrentará a Perú en el segundo partido como técnico de Rafael Márquez
La Fecha FIFA continua este martes 29 de septiembre con encuentros amistosos, donde entran en acción la Selección Mexicana, segundo partido como técnico de Rafael Márquez ante Perú, la UEFA Nations Leagues y la Concacaf Nations League.
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México vs Perú (18:50 horas)
La Selección Mexicana continúa este martes 29 de septiembre con su segundo examen oficial. El combinado azteca se medirá ante su similar de Perú en la cancha del Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en un duelo amistoso que podrás ver GRATIS y EN VIVO a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP oficial. Con la narración y análisis de Chirrían Martinoli, Luis Garcia, Zague, Jorge Campos y Carlos Guerrero.
VER AQUÍ GRATIS EL PARTIDO MÉXICO VS PERÚ
Otros Partidos Amistosos
- Estados Unidos vs Chile (18:00 horas)
- Australia 2-4 Brasil
Partidos UEFA Nations League
Liga A
- España vs Croacia (12:45 horas)
- Chequia vs Inglaterra (12:45 horas)
Liga B
- Escocia vs Suiza (12:45 horas)
- Eslovenia vs Macedonia del Norte (12:45 horas)
Liga C
- Finlandia vs Bielorrusia (10:00 horas)
- Moldavia vs Islas Feroe (10:00 horas)
- Bulgaria vs Estonia (12:45 horas)
- Eslovaquia vs Kazajistán (12:45 horas)
- Luxemburgo vs Islandia (12:45 horas)
- San Marino vs Albania (12:45 horas)
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Partidos Concacaf Nations League
Liga B
- Guayana Francesa vs Sint Maarten (15:00 horas)
- Belice vs San Vicente y las Granadinas (20:00 horas)
Liga C
- Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos (13:00 horas)
- Islas Vírgenes Estadounidenses vs Bahamas (14:00 horas)
- Angula vs Aruba (17:00 horas)