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Fútbol

Partidos de la Fecha FIFA HOY martes 29 de septiembre: juegos internacionales, horarios para ver en VIVO

La Fecha FIFA continua este martes 29 de septiembre, donde a Selección Mexicana enfrentará a Perú en el segundo partido como técnico de Rafael Márquez

Lamine Yamal
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

La Fecha FIFA continua este martes 29 de septiembre con encuentros amistosos, donde entran en acción la Selección Mexicana, segundo partido como técnico de Rafael Márquez ante Perú, la UEFA Nations Leagues y la Concacaf Nations League.

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México vs Perú (18:50 horas)

La Selección Mexicana continúa este martes 29 de septiembre con su segundo examen oficial. El combinado azteca se medirá ante su similar de Perú en la cancha del Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en un duelo amistoso que podrás ver GRATIS y EN VIVO a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP oficial. Con la narración y análisis de Chirrían Martinoli, Luis Garcia, Zague, Jorge Campos y Carlos Guerrero. 

VER AQUÍ GRATIS EL PARTIDO MÉXICO VS PERÚ

Otros Partidos Amistosos

  • Estados Unidos vs Chile (18:00 horas)
  • Australia 2-4 Brasil

Partidos UEFA Nations League

Liga A

  • España vs Croacia (12:45 horas)
  • Chequia vs Inglaterra (12:45 horas)

Liga B

  • Escocia vs Suiza (12:45 horas)
  • Eslovenia vs Macedonia del Norte (12:45 horas)

Liga C

  • Finlandia vs Bielorrusia (10:00 horas)
  • Moldavia vs Islas Feroe (10:00 horas)
  • Bulgaria vs Estonia (12:45 horas)
  • Eslovaquia vs Kazajistán (12:45 horas)
  • Luxemburgo vs Islandia (12:45 horas)
  • San Marino vs Albania (12:45 horas)

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Partidos Concacaf Nations League

Liga B

  • Guayana Francesa vs Sint Maarten (15:00 horas)
  • Belice vs San Vicente y las Granadinas (20:00 horas)

Liga C

  • Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos (13:00 horas)
  • Islas Vírgenes Estadounidenses vs Bahamas (14:00 horas)
  • Angula vs Aruba (17:00 horas)
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