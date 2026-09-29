Link GRATIS para ver partidos Fecha FIFA de septiembre 2026

Este martes 29 de septiembre de 2026 continúan los encuentros de selecciones correspondientes de la Fecha FIFA y México entra en acción en el segundo duelo de la era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y lo podrás ver GRATIS a través de TV Azteca en Azteca 7 y en nuestro sitio y APP oficial.

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La Selección Azteca se medirá ante su similar de Perú en la cancha del Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en un partido amistoso de alta exigencia correspondiente a la gira por territorio estadounidense.

Tras un buen debut donde el funcionamiento dejó sensaciones positivas, Rafael Márquez buscará afinar detalles tácticos y conseguir su primer triunfo como estratega absoluto del conjunto azteca. El cuerpo técnico contempla realizar algunas cambios en el once inicial para observar a diferentes jugadores de un plantel que combina experiencia y sangre nueva, con la misión mostrar mayor contundencia en el último tercio de la cancha.

Del otro lado, Perú llega con la urgencia de sacudirse el mal sabor de boca tras perder estrepitosamente 4-1 ante Estados Unidos. La Blanquirroja intentará recomponer el orden defensivo y plantar cara a un cuadro mexicano que históricamente suele regalar duelos sumamente disputados e intensos.

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Las acciones del partido están pactadas para arrancar en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, la emoción comenzará diez minutos antes, a las 18:50 horas, con la previa estelar a través de la señal de TV Azteca, que contará con el análisis, el color y la inconfundible narración del mejor equipo cronista del mundo mundial: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero.

Todo está listo para una noche donde la Selección Mexicana buscará dar un golpe de autoridad y consolidar el proyecto de Rafa Márquez rumbo a los siguientes compromisos del año. Y en este link https://www.tvazteca.com/azteca7/azteca-7-especiales/envivo podrás ver el encuentro EN VIVO y GRATIS.

