Partidos de HOY lunes 16 de febrero en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

La Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil continúa este lunes 16 de febrero con cinco duelos que prometen emociones y rivalidad en distintos escenarios del país. Con partidos que pueden mover la tabla y marcar tendencias rumbo a la segunda mitad del torneo.

León vs Puebla – 17:00 horas, Estadio León

La actividad comienza en el Bajío, donde León (9 puntos) recibe a Puebla (6 puntos). Las esmeraldas buscan aprovechar la localía para sumar puntos clave, mientras que las poblanas intentarán sorprender y romper con la irregularidad que han mostrado en el torneo. Un duelo que puede definir aspiraciones de media tabla.

Toluca vs Pachuca – 18:00 horas, Estadio Nemesio Díez

El Nemesio Díez será escenario de un choque atractivo: Toluca (18 puntos) contra Pachuca (19 puntos). Las Diablas Rojas quieren consolidar su buen paso en casa, pero enfrente tendrán a unas Tuzas que suelen ser protagonistas y que llegan con la misión de reafirmar su candidatura al liderato. Se espera un partido dinámico y con goles.

Atlético de San Luis vs Querétaro – 19:00 horas, Estadio Alfonso Lastras

La rivalidad regional se enciende con el clásico del centro entre San Luis (2 puntos) y Querétaro (1 punto). Ambos equipos necesitan sumar para salir de la parte baja de la tabla, lo que convierte este encuentro en un choque de orgullo y necesidad. La intensidad está garantizada en el Alfonso Lastras.

Guadalajara vs Atlas – 19:00 horas, Estadio Akron

A la misma hora, pero en Guadalajara, se juega uno de los partidos más esperados: el Clásico Tapatío Femenil. Chivas (19 puntos) y Atlas (5 puntos) se enfrentan en el Estadio Akron en un duelo cargado de historia y pasión. Las rojiblancas buscan mantener su hegemonía, mientras que las rojinegras quieren dar el golpe y demostrar que están listas para competir en lo más alto.

Mazatlán vs Tigres – 21:10 horas, Estadio El Encanto

La jornada cierra en la costa del Pacífico con Mazatlán (11 puntos) recibiendo a Tigres (17 puntos). Las felinas, siempre candidatas al título, llegan como favoritas, pero Mazatlán intentará aprovechar la localía para dar una sorpresa en el Estadio El Encanto. Será el último partido del día y promete espectáculo.

