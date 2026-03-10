Partidos de HOY martes 10 de marzo en los octavos de final de ida de la UEFA Champions League 2025/26

Con cuatro encuentros comienza la fase de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 este martes 10 de marzo destacando la peligrosa visita del Barcelona a la cancha del St. James' Park para enfrentar al Newcastle.

¿Robo de Localía en la Champions? Así funciona realmente

Galatasaray vs Liverpool - Rams Park - 11:45 horas

Galatasaray dio la gran sorpresa al eliminar a la Juventus con un marcador de 7-5 ganado en su casa por 5-1. El conjunto turco tiene un registro de solo dos derrotas en sus últimos 46 partidos como local en todas las competiciones (33 victorias, 11 empates). Además, no ha perdido en sus diez últimos encuentros de eliminatorias de la Copa de Europa/Champions en casa (6 victorias, 4 empates).

Liverpool llega a este choque sumido en una buena dinámica europea, ya que cerró la fase de grupos con tres victorias consecutivas sin encajar goles. Ese impulso debería servirle para seguir avanzando en la competición, ya que han ganado el partido de ida fuera de casa en nueve de sus doce eliminatorias de octavos de final de la Champions League (3 derrotas).

Atalanta vs Bayern Munich - New Balance Arena - 14:00 horas

Después de protagonizar una remontada espectacular para vencer al Borussia Dortmund en la eliminatoria de play-off, gracias a un gol de penalti en el minuto 98, Atalanta afronta su próximo reto ante un rival alemán con la sensación de que todo es posible. Llega a este cruce como la víctima, pero el conjunto italiano sabe que, para tener opciones de avanzar, necesita sí o sí una victoria en casa.

Con la Bundesliga prácticamente en el bolsillo, Bayern Munich centra ahora su atención en la Champions, donde busca conquistar el título por primera vez desde la 2019-2020. El club más laureado de Alemania viaja al sur de Italia con la intención de mejorar aún más su registro de siete victorias en ocho partidos de la fase de grupos de esta edición (1 derrota), aunque su única caída fue a domicilio.

Atlético de Madrid vs Tottenham - Estadio Metropolitano - 14:00 horas

El Atlético de Madrid ha alcanzado los octavos de final de este torneo por séptima vez desde la 2018-2019 y ha logrado avanzar en tres de sus seis intentos anteriores, incluyendo dos de tres cruces ante equipos ingleses en ese periodo. Llega a esta ida en un gran momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos oficiales, lo que le permite mantenerse tercero en LaLiga y clasificarse para la final de la Copa del Rey. Se espera que el Atlético logre una ventaja para la vuelta, ya que nunca ha perdido un partido de eliminatoria de Champions como local bajo la dirección de Diego Simeone.

El Tottenham afronta este encuentro en un pésimo momento, ya que actualmente solo tiene un punto de margen sobre la zona de descenso de la Premier League. Al menos, los Spurs siguen rindiendo en Europa, como demostraron en la temporada 2024-25 al conquistar la UEFA Europa League, y han ganado sus tres últimos partidos de Champions League sin recibir goles para terminar cuartos en la fase de liga.

Newcastle vs Barcelona - St. James' Park - 14:00 horas

Después de quedar eliminado de la FA Cup ante el Manchester City, la Champions League es la última oportunidad de Newcastle para lograr algo grande en la temporada, ya que se encuentra en la parte baja de la Premier League a falta de nueve jornadas. Volver a la competición europea supone un respiro para las Urracas, que atraviesan su mejor racha histórica sin perder en el torneo (3 victorias, 2 empates).

Barcelona llega tras encadenar cuatro victorias oficiales consecutivas y sigue en la pelea para conquistar un par de títulos, el de España como en Europa. El equipo de Hansi Flick alcanzó las semifinales la temporada pasada tras eliminar al Benfica en esta ronda, siendo la decimoquinta vez en las últimas 16 ocasiones que el Barcelona avanza en los octavos de final. Superar este partido puede ser clave para seguir adelante, ya que los blaugranas han perdido dos de sus tres últimas salidas oficiales (1 victoria) y solo ha ganado dos de sus partidos fuera de casa en la fase de grupos (1 empate, 1 derrota).

