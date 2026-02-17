Partidos de HOY martes 17 de febrero en los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26

Comienzan los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 con los encuentros de ida este martes 17 de febrero. Cuatro son los partidos que se jugarán este día destacando el duelo entre Benfica y Real Madrid.

Galatasaray vs Juventus - Rams Park - 11:45 horas

A pesar de que ambos sumaron tres victorias en la fase de liga de la UEFA Champions League (UCL), Galatasaray y Juventus quedaron separados por siete posiciones y ahora se enfrentan en Estambul en la ida de este playoffs.

Galatasaray ha superado la fase de liga por primera vez desde la temporada 2013/14, cuando fue eliminado de inmediato por el Chelsea. El conjunto turco confía en llegar más lejos esta vez, ya que tras su derrota por 2-0 ante el Manchester City para cerrar la fase de liga, ha encadenado cuatro victorias consecutivas en febrero.

Juventus ha asegurado el premio de consolación de disputar la ronda de playoff por segunda temporada consecutiva, aunque espera mejorar lo logrado el curso pasado, cuando fue eliminado por el PSV en esta misma fase. El equipo visitante intentará que la competición europea sirva de distracción tras la polémica derrota por 3-2 ante el Inter el fin de semana, que prolongó su mala racha a solo una victoria en cinco partidos (2E, 2D).

Benfica vs Real Madrid - Estádio da Luz - 14:00 horas

La presencia del Benfica en los playoffs de la fase eliminatoria sigue siendo poco menos que un milagro, ya que un gol del portero Anatoliy Trubin en el minuto 98 de la octava jornada de la fase de liga ante el Real Madrid les dio el pase. El conjunto portugués ha ganado ocho de sus últimos once cruces europeos a doble partido y ha salido victorioso en cuatro de sus últimos seis encuentros como local en la Champions.

Apostar en contra del club más laureado de Europa como el Real Madrid siempre parece una jugada arriesgada, sea cual sea el contexto. No en vano, esta es su 29ª presencia consecutiva en las eliminatorias y ha ganado diez de sus últimos doce cruces a doble partido en la Champions League.

Borussia Dortmund vs Atalanta - Signal Iduna Park - 14:00 horas

Borussia Dortmund ha seguido presionando al Bayern Munich en la lucha por el título de la Bundesliga. Así, sus únicas dos derrotas en los últimos 13 partidos oficiales han llegado precisamente en sus dos compromisos más recientes de la Champions League.

Atalanta terminó dos puntos por encima del Dortmund en la fase de grupos y llega a Alemania tras una racha igualmente positiva en su liga, con tres victorias consecutivas antes de este duelo. Otra similitud llamativa con su rival es que el conjunto italiano también ha perdido sus dos últimos partidos de la Champions.

Mónaco vs PSG - Stade Louis II - 14:00 horas

Mónaco ha tenido dificultades últimamente para desplegar el futbol propio de uno de los últimos 24 de la Champions, avanzando a octavos tras ganar solo dos de sus ocho partidos en la fase de liga (4 empates, 2 derrotas). Aunque el conjunto monegasco sigue invicto en cuatro partidos como local en este torneo (1 victoria, 3 empates), probablemente necesite sacar ventaja en esta ida para evitar caer eliminado en la misma ronda que la temporada pasada.

PSG llega al compromiso europeo tras una derrota en la liga (3-1 ante el Rennes en Ligue 1). Ya había presión sobre el equipo de Luis Enrique, que se atascó en la segunda mitad de la fase de liga de la UCL. Buscarán inspiración en su buen registro en eliminatorias de la Liga de Campeones bajo el técnico español (10 victorias, 5 derrotas), mientras que siete triunfos en sus últimos diez partidos europeos fuera de casa (1 empate, 2 derrotas) recuerdan que sus malas rachas suelen ser breves.

