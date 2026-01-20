Partidos de la Jornada 4 en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Este martes 20 y miércoles 21 de enero se llevará a cabo la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil destacando los duelos entre las Rayadas de Monterrey ante Cruz Azul y Toluca recibiendo a las actuales campeonas, Tigres.

La atención se centra en los clubes que llegan invictos: Monterrey, Toluca, América, Pumas, Cruz Azul, Guadalajara y Tigres, quienes intentarán prolongar su buen momento.

El martes, el Atlético de San Luis recibe al América, uno de los equipos más sólidos del campeonato. Las Águilas han mostrado contundencia en ataque y solidez defensiva, por lo que buscarán sumar su cuarto partido consecutivo sin derrota y seguir en la parte alta de la tabla. En otro frente, Necaxa se mide ante Pumas, un duelo donde las universitarias parten como favoritas gracias a su invicto y a la capacidad ofensiva que han mostrado en las primeras jornadas.

El miércoles se vivirán varios choques de alto calibre. Toluca enfrenta a Tigres en uno de los partidos más atractivos de la fecha. Las Diablas Rojas han sorprendido con su inicio perfecto, mientras que las Amazonas, con un partido pendiente, quiere demostrar por qué sigue siendo considerado uno de los grandes favoritos al título. Este encuentro podría marcar el rumbo de ambos equipos en la lucha por los primeros lugares.

En el norte, Monterrey recibe a Cruz Azul en un duelo directo entre invictos. Las Rayadas han mostrado un futbol dinámico y efectivo, pero la Máquina también llega con paso firme y con la ilusión de dar un golpe de autoridad en patio ajeno. Sin duda, este choque será uno de los más esperados de la jornada.

Las Chivas se enfrenta a Querétaro en el Estadio Akron, donde las de Guadalajara buscarán mantener su invicto y seguir consolidándose como uno de los equipos más regulares del torneo. Por su parte, Querétaro intentará dar la sorpresa y frenar el buen paso rojiblanco.

Otros partidos de la jornada incluyen el Pachuca vs Puebla, el Tijuana vs Juárez, el Santos Laguna vs León y el Mazatlán vs Atlas, encuentros que también serán determinantes para equipos que buscan escalar posiciones y no rezagarse en la tabla.

Jornada 4 del Clausura 2026 Liga BBVA MX Femenil:

Martes 20 de enero

Pachuca vs Puebla - 19:00 horas

Atletico de San Luis - 20:00 horas

Tijuana vs Juárez - 21:06 horas

Miércoles 21 de enero