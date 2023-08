Partidos de la Leagues Cup 2023 | Viernes 4 de agosto

Los 16vos de Final de la Leagues Cup 2023 siguen su marcha. Con nueve equipos clasificados a la ronda de Octavos de Final, este viernes 4 de agosto de definen siete boletos a la siguiente etapa.

Partidos de la Leagues Cup del viernes 4 de agosto

En punto de las 18:00 horas, el Club América visita a Chicago Fire. El equipo de Coapa se encuentra instalado en la ronda de eliminatorias directas luego de haber terminado el el segundo puesto del Grupo D. La escuadra dirigida por André Jardine encara el encuentro tras haber perdido ante Columbus Crew en la Fecha 3 de la Fase de Grupos.

A la misma hora, Cincinnati se mide a Nashville SC y Columbus se enfrenta a Minnesota. Para las 19:00 horas, el Club León visita a Real Salt Lake en el America First Field. El conjunto de los ‘Esmeraldas’ llega al compromiso tras haber liderado el Grupo C, mismo que compartieron con Vancouver y Los Angeles Galaxy.

Por su parte, Toluca tiene como rival al Sporting Kansas City. Los ‘Diablos Rojos’ encaran el juego luego de ocupar el primer puesto del Grupo G. Mientras que Monterrey se enfrenta a Timbers a las 20:00 horaden la cancha del Providence Park.

El equipo de ‘Rayados’ viene de derrotar a Seattle Souders, resultado con el que aseguraron el primer lugar el Grupo B.

Finalmente, Tigres se mide a los Whitecaps a las 20:30 horas. El conjunto comandado por Robert Dane Siboldi llega al juego de 16vos de Final luego de vencer a SJ Earthquakes.

Por ahora, las series de Octavos de Final que ya se encuentran definidas con Philadelphia ante New York Red Bulls, Querétaro vs New England Revolution, FC Dallas ante Inter Miami y Charlotte ante Houston.

