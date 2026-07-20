Partidos de mañana martes 21 de julio de la jornada 2 de la Liga BBVA MX

La Jornada 2 del Apertura 2026 comenzará este martes 21 de julio con dos partidos adelantados que reunirán a cuatro equipos con realidades muy distintas después de su presentación en el torneo. Cruz Azul enfrentará al Puebla a las 7:00 PM, mientras que Toluca recibirá a Pumas a las 9:05 PM, tiempo del centro de México.

El movimiento en el calendario responde al compromiso que Cruz Azul y Toluca tendrán el próximo sábado en el Campeón de Campeones. Antes de pelear por ese trofeo, ambos buscarán sumar tres puntos y mantener el buen impulso con el que comenzaron el nuevo campeonato.

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Juárez 0-1 Puebla | Resumen y Goles | La Franja arranca con triunfo el Apertura 2026

Cruz Azul y Puebla llegan con victoria

La Máquina protagonizó una de las grandes remontadas de la primera fecha. Perdía 2-0 frente al Atlético de San Luis, pero reaccionó en el segundo tiempo y terminó imponiéndose 3-2 con un penal de Gabriel Fernández y un doblete de Jeremy Márquez, incluido el tanto definitivo durante la compensación.

Puebla también comenzó con triunfo, aunque con un desarrollo muy diferente. La Franja derrotó 1-0 a FC Juárez gracias a un gol de Ignacio Maestro Puch apenas al minuto 11. El conjunto poblano intentará repetir la solidez defensiva mostrada en la frontera ante un Cruz Azul que dejó clara su capacidad para reaccionar en condiciones adversas.

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Pumas necesita levantarse ante Toluca

El segundo duelo de la noche presenta un contraste todavía mayor. Toluca inició el Apertura 2026 con una victoria de 2-0 sobre Chivas, gracias a las anotaciones de Alexis Vega y Jesús Gallardo. Los Diablos llegan fortalecidos y volverán al Estadio Nemesio Díez antes de disputar el Campeón de Campeones.

Pumas, en cambio, está obligado a reaccionar después de caer 3-0 frente a Pachuca en Ciudad Universitaria. El debut de Esteban Solari quedó marcado por una actuación defensiva deficiente y por la poca capacidad del equipo para generar peligro. Además, el antecedente inmediato tampoco favorece a los universitarios: Toluca los venció 3-2 en el Clausura 2026 tras remontar un partido en el que Pumas estuvo dos veces al frente.