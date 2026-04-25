Pasó de héroe a villano en un partido del Viernes Botanero: el infame error del mexicano

Puebla recibió al Querétaro en el último Viernes Botanero del Clausura 2026, partido en el que los locales perdieron por marcador de 2-1. Ello podría deberse a que un jugador pasó de héroe a villano en cuestión de minutos debido a un infame error, hecho que le costó a su equipo quedarse con un hombre menos durante la mayor parte del encuentro.

Los camoteros, que tienen en sus filas a un jugador que llamó la atención del América, se fueron al frente en el marcador al minuto 10 luego de que Brayan Garnica aprovechó un error de la defensa de los Gallos. Se avivó y robó el balón para darle la ventaja a los suyos y así poder cerrar el torneo con una victoria.

Brayan Garnica marcó un gol y a los 5 minutos se fue expulsado.|Club Puebla

Sin embargo, el mexicano se fue a las regaderas 5 minutos después de marcar la anotación, ya que en una barrida impactó el talón de su rival con los tachones por delante. Por ello, el árbitro central decidió sacarle la tarjeta roja tras revisar la jugada en el VAR.

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Lo anterior afectó a su equipo, ya que el entrenador tuvo que ajustar su planteamiento con 75 minutos por delante, más el tiempo de reposición, pero Querétaro sacó provecho de ello y le remontó a los poblanos para llevarse la victoria de visitante.

El panorama de Puebla tras el Clausura 2026

Puebla no fue relevante en este Clausura 2026, por lo que muy posiblemente venga una renovación de plantilla y de cuerpo técnico para el próximo torneo. Incluso, rumores apuntan a que Sergio Bueno es uno de los candidatos a tomar la dirección técnica, aunque de momento no hay nada confirmado.

Los camoteros cerraron este torneo en el penúltimo lugar con 13 puntos, producto de 3 partidos ganados, 4 empatados y 10 perdidos, solo un escalón arriba de Santos Laguna, que una vez más se ubica en el fondo de la tabla general.