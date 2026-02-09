Jason Myers hace historia: 206 puntos y récord absoluto en NFL

Hay récords que nacen del brillo ofensivo y otros que se construyen con precisión, paciencia y sangre fría. En la NFL, un pateador vive con margen mínimo: si falla, se nota; si acierta, se asume. Por eso, lo que logró Jason Myers en esta temporada no es solo una cifra alta: es una rareza histórica que cambia la conversación sobre el impacto real de los equipos especiales.

Jason Myers rompió el récord de mas puntos anotados por un pateador en una temporada

Jason Myers se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en anotar 200 o más puntos en una sola temporada incluyendo playoffs, y cerró el año con 206 puntos, nuevo récord absoluto. Con esa cifra, el pateador de los Seattle Seahawks dejó atrás la marca de 198 puntos que pertenecía desde 2006 al miembro del Salón de la Fama LaDainian Tomlinson.

El broche llegó en el escenario más grande. En el Super Bowl LX contra los New England Patriots, Myers tuvo una noche perfecta y se volvió el motor de puntos de Seattle en el arranque del partido. Conectó cinco goles de campo desde 33, 39, 41, 41 y 26 yardas, además del punto extra del touchdown, en una actuación que también dejó un récord del juego grande por cantidad de field goals anotados.

Su impacto fue más allá del highlight: esos puntos sostuvieron el plan de Seattle cuando el juego pedía calma y constancia. Cada gol de campo movió el marcador, cambió decisiones del rival y obligó a Patriots a jugar con prisa cuando todavía no encontraba ritmo. El resultado final, 29-13, resumió la diferencia: Seattle fue más estable y, en esa estabilidad, el pie de Myers tuvo un peso enorme.

El récord de 2006 también retrata la dimensión del año de Myers: no es una marca que se alcance con un par de partidos grandes, sino con una temporada completa de volumen, eficacia y presencia constante en el score. En un deporte donde la gloria suele caerle al quarterback, Myers dejó un mensaje directo: también se puede escribir historia con un pie… si no tiembla cuando el estadio entero contiene el aire.

