Penta Zero Miedo lanza amenaza contra Dominik Mysterio: “te voy a hacer...”

La rivalidad entre Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio cada vez está creciendo más. Desde el Royal Rumble, el cara a cara entre ambos luchadores comenzó a sacar chispas. Ahora el odio deportivo que se tienen es más notorio. En la función de WWE Raw, el originario de Ecatepec le lanzó una amenaza a Mysterio, asegurando: “te voy a hacer mi hijo”. El hijo de Rey Mysterio es uno de los talentos que más años tiene en la WWE.

Hace unas semanas Dominik Mysterio ganó el megacampeonato de AAA. Se lo arrebató al Hijo del Vikingo y, por lo mismo, Penta Zero Miedo quiere enfrentarlo. En uno de los videos que sube la WWE se pudo observar a Penta mandándole recados a Dominik. “Te voy a enseñar a respetar a todos las personas cab…”. Penta y Dominik son dos de las nuevas estrellas de la empresa estadounidense y que tiene un buen sueldo.

“Este mensaje es para ti. ¡Veme a los ojos, cab…! Te voy a enseñar a respetar la lucha libre y te voy a enseñar a respetar a todas las personas. Te voy a decir algo: ¡te voy a hacer mi hijo Dominik Mysterio! Prepárate porque te voy a acorralar, no me importa dónde estés y ¿sabes por qué? ¡Porque yo soy Penta El Zero Miedo!”, dijo en el mensaje completo el luchador mexicano.

Realidades distintas han vivido Penta y Dominik

Mientras Dominik Mysterio es hijo de una leyenda mundial de la lucha libre como Rey Mysterio, Penta ha pasado por muchas empresas y rogado por una oportunidad. El originario de Ecatepec inició como independiente con diferentes nombres hasta que en AAA le dieron el personaje de Pentagón.

Al paso de los años el del Estado de México comenzó a darle su propio estilo y cuando salió de la Tres Veces Estelar decidió llamarse Penta Zero Miedo. Durmió debajo de un ring junto a su hermano Fénix y su primera prueba en AAA llegó en la madrugada gracias a unas visorias de Konan.

Por su parte, Domink Mysterio ha estado rodeado de grandes estrelles y con los reflectores siempre a su favor. Eso no quiere decir que es un mal luchador. Su padre supo como guiar su carrera. Aunque en el personaje que actualmente utiliza es rival e insulta a Rey, desde niño supo lo que era subirse a un ring de WWE.