¿Los Perros del Mal vs El Grande Americano en Triplemanía 34? Este es el plan de la AAA

Hace un par de semanas El Grande Americano se presentó en una función de la AAA por primera vez desde el duelo de máscaras que tuvo contra Chad Gable; sin embargo, su participación se vio interrumpida tras la llegada de la nueva generación de Los Perros del Mal.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Los Perros del Mal son una de las facciones más importantes en la historia de la Lucha Libre Mexicana y, ahora, hicieron su regreso triunfal a la AAA con la intención de comandar la empresa de la mano de la WWE, por lo que algunos consideran que su rivalidad con El Grande Americano podría terminar muy pronto.

¿Los Perros del Mal se enfrentarán a El Grande Americano en AAA Triplemanía 34?

Si bien son muchos los aficionados que esperan que Los Perros del Mal se midan a El Grande Americano en la siguiente edición de AAA Triplemanía 34, la realidad es que el personaje interpretado por Ludwig Kaiser ya tiene una rivalidad pactada para este evento, misma que será con Dominik Mysterio.

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Cabe mencionar que El Grande Americano y Dominik Mysterio se verán las caras en la próxima edición Triplemanía 34, la cual se llevará a cabo el 11 y 13 de diciembre del 2026, el último día en la Arena CDMX. En este duelo se disputará, de forma oficial, el Megacampeonato de la AAA.

Ante esta situación, todo parece indicar que la AAA y la WWE trajeron de vuelta a Los Perros del Mal a fin de que exista una rivalidad con El Grande Americano rumbo a Verano de Escándalo, próximo gran evento de la Tres Veces Estelar programado para el sábado 25 de julio en Aguascalientes.

¿Quiénes son los nuevos integrantes de Los Perros del Mal?

Si bien los creadores iniciales (Hijo del Perro Aguayo y Héctor Garza) fallecieron hace unos años, vale decir que los nuevos integrantes están allegados a estos luchadores. El posible líder de la facción es Daga, último gran acompañante del Perro Aguayo quien se juntará con Ángel, Berto, Bronco Nima y Karmen Petrovic.