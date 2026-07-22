Plantilla oficial del Querétaro FC: lista completa de quiénes conforman el equipo en julio 2026

Querétaro FC ya comenzó su participación en el Apertura 2026. El equipo dirigido por el chileno Esteban “Chino” González, los “Gallos Blancos”, debutó con una derrota por 1-0 frente al Club América y afronta el torneo con una plantilla renovada tras la salida de siete futbolistas al finalizar el semestre anterior.

Después de la reestructuración realizada de cara al Apertura 2026, los Gallos Blancos definieron el grupo de jugadores con el que buscarán mejorar su rendimiento en la Liga BBVA MX. A continuación, la plantilla oficial registrada por el club en julio de 2026. El próximo duelo del Querétaro es ante Pachuca.

La plantilla completa de Querétaro FC para el Apertura 2026

De acuerdo a la foto que compartió la Liga BBVA MX de los jugadores registrados en los Gallos Blancos del Querétaro, así está conformado el plantel para este julio de 2026:

Porteros

José Hernández, 29 años, México, dorsal 1

Guillermo Allison, 35 años, México, dorsal 25

Defensas

Lucas Abascia, 30 años, Argentina, dorsal 2

Diego Reyes, 33 años, México, dorsal 13

Carlos Villanueva, México, dorsal 15

Bayron Duarte, 23 años, Colombia, dorsal 24

Daniel Parra, México, dorsal 27

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Mediocampistas

Carlo García, 25 años, España, dorsal 4

Santiago Homenchenko, 22 años, Uruguay, dorsal 5

Bernardo Parra, 21 años, México, dorsal 8

Erik Dueñas, 21 años, México, dorsal 18

Alejandro Alcalá, 20 años, México, dorsal 20

Jean Unjanque, 21 años, Senegal, dorsal 22

Juan Robles, 22 años, México, dorsal 23

Jesús Arellano, 21 años, México, dorsal 28

Waldo Madrid, México, dorsal 29

Juan Cázares, México, dorsal 35

Delanteros

Alí Ávila, 22 años, México, dorsal 9

Mateo Coronel, 21 años, Argentina, dorsal 11

Eduardo Pérez, 33 años, México, dorsal 26

Juan Martínez Jr., delantero, dorsal 30

Así quedó el plantel de Gallos Blancos para el Apertura 2026

Con Esteban González al frente del proyecto, con una combinación de jugadores experimentados y jóvenes que buscan ganar protagonismo durante el campeonato.

Altas y bajas de los Gallos Blancos del Querétaro para el Apertura 2026