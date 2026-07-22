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Plantilla oficial del Querétaro FC: lista completa de quiénes conforman el equipo en julio 2026

Los Gallos Blancos del Querétaro ya comenzaron el Apertura 2026 e hicieron oficial su plantilla definitiva para la Liga BBVA MX

Plantilla oficial del Querétaro FC: lista completa de quiénes conforman el equipo en julio 2026

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Querétaro FC ya comenzó su participación en el Apertura 2026. El equipo dirigido por el chileno Esteban “Chino” González, los “Gallos Blancos”, debutó con una derrota por 1-0 frente al Club América y afronta el torneo con una plantilla renovada tras la salida de siete futbolistas al finalizar el semestre anterior.

Después de la reestructuración realizada de cara al Apertura 2026, los Gallos Blancos definieron el grupo de jugadores con el que buscarán mejorar su rendimiento en la Liga BBVA MX. A continuación, la plantilla oficial registrada por el club en julio de 2026. El próximo duelo del Querétaro es ante Pachuca.

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La plantilla completa de Querétaro FC para el Apertura 2026

De acuerdo a la foto que compartió la Liga BBVA MX de los jugadores registrados en los Gallos Blancos del Querétaro, así está conformado el plantel para este julio de 2026:

Porteros

  • José Hernández, 29 años, México, dorsal 1
  • Guillermo Allison, 35 años, México, dorsal 25

Defensas

  • Lucas Abascia, 30 años, Argentina, dorsal 2
  • Diego Reyes, 33 años, México, dorsal 13
  • Carlos Villanueva, México, dorsal 15
  • Bayron Duarte, 23 años, Colombia, dorsal 24
  • Daniel Parra, México, dorsal 27

TE PUEDE INTERESAR:

Mediocampistas

  • Carlo García, 25 años, España, dorsal 4
  • Santiago Homenchenko, 22 años, Uruguay, dorsal 5
  • Bernardo Parra, 21 años, México, dorsal 8
  • Erik Dueñas, 21 años, México, dorsal 18
  • Alejandro Alcalá, 20 años, México, dorsal 20
  • Jean Unjanque, 21 años, Senegal, dorsal 22
  • Juan Robles, 22 años, México, dorsal 23
  • Jesús Arellano, 21 años, México, dorsal 28
  • Waldo Madrid, México, dorsal 29
  • Juan Cázares, México, dorsal 35
Querétaro FC Gallos Blancos plantilla julio 2026

Delanteros

  • Alí Ávila, 22 años, México, dorsal 9
  • Mateo Coronel, 21 años, Argentina, dorsal 11
  • Eduardo Pérez, 33 años, México, dorsal 26
  • Juan Martínez Jr., delantero, dorsal 30

Así quedó el plantel de Gallos Blancos para el Apertura 2026

Con Esteban González al frente del proyecto, con una combinación de jugadores experimentados y jóvenes que buscan ganar protagonismo durante el campeonato.

Altas y bajas de los Gallos Blancos del Querétaro para el Apertura 2026

  • Altas (4): Paulo Víctor, Enzo Giménez, Bernardo Parra, Michael Carcelén
  • Bajas (7): Luis Gutiérrez, Fernando González, Jhojan Julio, Lucas Rodríguez, Luis Villegas, Jaime Gómez y Eduardo Armenta.
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