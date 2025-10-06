deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¿Qué plantilla de Selección Sub 20 vale más en el mercado, México o Chile?

México, el equipo dirigido por Eduardo Arce empató ante Brasil y España y venció a Marruecos en el Grupo C, considerado grupo de la muerte

México Mundial sub-20
Selección Mexicana Sub
Antonio Hernández
Selección Azteca
Compartir

La Selección Nacional de México Sub-20 calificó a los octavos de final del torneo de manera invicta. El equipo dirigido por Eduardo Arce empató ante Brasil y España y venció a Marruecos en el Grupo C, el considerado grupo de la muerte. Ahora, su siguiente rival es Chile y, según Transfermarkt, la plantilla del equipo tricolor es mucho más costosa.

México es el cuarto equipo mejor valuado del Mundial Sub-20. El equipo comandado por Gilberto Mora tiene un valor de 1.68 millones de dólares. Por su parte, Chile tiene una plantilla valuada en 419 mil dólares. El duelo entre mexicanos y andinos se llevará a cabo el próximo martes en punto de las 13:30 horas.

Mundial Sub-20
Selección Nacional de México
Gilberto Mora está entre los 8 mejores futbolistas del Mundial Sub-20

Por parte de Chile, el jugador mejor valuado es Lautaro Millán, con 2.5 millones de euros, y pertenece a Independiente. Por su parte, el futbolista más caro de la Selección Mexicana es Obed Vargas, con un valor de 8 millones de euros, y pertenece al Seattle Sounders de la MLS. La sensación del Mundial, Gilberto Mora, está valuado según Transfermarkt en 4.5 millones.

Te puede interesar:

Eduardo Arce tiene claro el objetivo ante Chile

Al término del partido en el que México venció a Marruecos por pizarra de 1-0, y así logró su pase en segundo lugar del Grupo C a los octavos de final, Eduardo Arce habló en conferencia de prensa. El timonel del equipo tricolor sabía que la primera fase iba a estar muy complicada, pero también reconoció el duelo ante los locales.

Es un grupo estupendo, que trabaja y es muy valiente para jugar. Lo que hemos aprendido es que cualquier equipo te compite, que a cualquier equipo le puedes competir, que esto es futbol y debemos seguir trabajando para continuar ganando. Sabíamos desde el principio que enfrentar a estas tres naciones iba a ser un reto muy lindo y complicado”, sentenció el timonel.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Antonio Hernández

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×