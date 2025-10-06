¿Qué plantilla de Selección Sub 20 vale más en el mercado, México o Chile?

La Selección Nacional de México Sub-20 calificó a los octavos de final del torneo de manera invicta. El equipo dirigido por Eduardo Arce empató ante Brasil y España y venció a Marruecos en el Grupo C, el considerado grupo de la muerte. Ahora, su siguiente rival es Chile y, según Transfermarkt, la plantilla del equipo tricolor es mucho más costosa.

México es el cuarto equipo mejor valuado del Mundial Sub-20. El equipo comandado por Gilberto Mora tiene un valor de 1.68 millones de dólares. Por su parte, Chile tiene una plantilla valuada en 419 mil dólares. El duelo entre mexicanos y andinos se llevará a cabo el próximo martes en punto de las 13:30 horas.

Selección Nacional de México Gilberto Mora está entre los 8 mejores futbolistas del Mundial Sub-20

Por parte de Chile, el jugador mejor valuado es Lautaro Millán, con 2.5 millones de euros, y pertenece a Independiente. Por su parte, el futbolista más caro de la Selección Mexicana es Obed Vargas, con un valor de 8 millones de euros, y pertenece al Seattle Sounders de la MLS. La sensación del Mundial, Gilberto Mora, está valuado según Transfermarkt en 4.5 millones.

Eduardo Arce tiene claro el objetivo ante Chile

Al término del partido en el que México venció a Marruecos por pizarra de 1-0, y así logró su pase en segundo lugar del Grupo C a los octavos de final, Eduardo Arce habló en conferencia de prensa. El timonel del equipo tricolor sabía que la primera fase iba a estar muy complicada, pero también reconoció el duelo ante los locales.

“Es un grupo estupendo, que trabaja y es muy valiente para jugar. Lo que hemos aprendido es que cualquier equipo te compite, que a cualquier equipo le puedes competir, que esto es futbol y debemos seguir trabajando para continuar ganando. Sabíamos desde el principio que enfrentar a estas tres naciones iba a ser un reto muy lindo y complicado”, sentenció el timonel.