¿Por qué no jugaría Jorge Sánchez en León vs. Atlas?

Atlas inicia su participación en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con Jorge Sánchez como flamante refuerzo rojinegro. Sin embargo, todo apunta a que el seleccionado mexicano no jugaría como titular frente al Club León en la Jornada 1.

El lateral derecho regresó al futbol mexicano después de su paso por Europa y llega con el respaldo de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. Jorge Sánchez ya forma parte del plantel de Atlas, aunque todo indica que su debut desde el inicio tendrá que esperar algunos días más.

|Crédito: Instagram/@sanchezjorgie4

Jorge Sánchez podría comenzar en el banquillo en León vs. Atlas

La principal razón por la que Jorge Sánchez no sería titular frente a León pasa por el poco tiempo de trabajo que ha tenido con sus nuevos compañeros. El defensor fue presentado apenas un día antes del inicio del torneo y no tiene entrenamientos junto al resto del plantel.

TE PUEDE INTERESAR:



Por ese motivo, distintos reportes señalan que el cuerpo técnico optaría por llevarlo de forma gradual. La intención sería evitar riesgos físicos y permitir que complete su adaptación antes de asumir un papel protagónico en el equipo.

Jorge Sánchez sí fue registrado por Atlas

Aunque surgieron dudas sobre su disponibilidad para la Jornada 1, el club dio una señal importante un día antes del encuentro. Atlas publicó la lista de los 20 futbolistas que integrarán el primer equipo en el Apertura 2026 y Jorge Sánchez apareció con el dorsal número 3. Por eso no se descarta que el lateral de 28 años pueda ser considerado para el partido frente a León.

¿Cuándo podría debutar Jorge Sánchez con Atlas?

La opción que toma mayor fuerza es que Jorge Sánchez no juegue ante León, pero también hay chances de que inicie el encuentro en el banquillo y tenga algunos minutos durante el segundo tiempo. Su experiencia internacional y el recorrido que construyó en clubes de México, Países Bajos, Portugal y Grecia le permiten ser una alternativa importante para Atlas.

Si finalmente no suma minutos ante León, todo apunta a que el defensor estará en mejores condiciones para pelear un lugar como titular en la Jornada 2 del Apertura 2026, cuando el conjunto rojinegro ya tenga a Hernán Crespo al frente del equipo.

