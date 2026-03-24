México ya es visto como candidato para la Copa Mundial de la FIFA 2026… y el mensaje llegó desde Portugal

A unos días de que la Selección Mexicana vuelva a jugar en el Estadio Azteca, desde Portugal llegó un mensaje que no pasó desapercibido.

Y es que Portugal ha colocado a México entre los candidatos a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Roberto Martínez, entrenador del conjunto portugués, no dudó al referirse al potencial de la Selección Mexicana en la próxima justa mundialista.

“México tiene que ser una de las candidatas”, aseguró.

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El timonel explicó que el contexto puede cambiar por completo el rendimiento del equipo, especialmente cuando juega como local. Para respaldar su argumento, recordó los antecedentes más importantes en la historia mundialista del país.

“En los Mundiales que ha jugado en casa, México ha llegado a los cuartos de final”, señaló.

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El Estadio Azteca vuelve a ser factor

Para Portugal, el escenario no es un detalle menor. El Estadio Azteca representa una ventaja competitiva que pocas selecciones tienen en un torneo de este nivel. No solo por la historia, sino por lo que genera dentro del campo.

“Jugar en el Azteca es la mejor preparación para el Mundial”, explicó Martínez.

El entrenador también destacó el impacto de la afición mexicana, a la que considera una de las más influyentes a nivel internacional.

“Es una selección grande… siempre me ha impresionado el nivel de sus aficionados”, añadió.

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El significado verdadero del partido México vs Portugal

El duelo ante Portugal no será un simple amistoso.

Será una prueba real para el combinado Azteca, para el nuevo estadio, y para el entorno que acompañará a la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

Más allá de la diferencia en valor de plantillas, el contexto puede equilibrar el escenario. Y ese es justamente el punto que Portugal quiere poner a prueba en el Azteca.

Durante décadas, México ha quedado a un paso de dar el salto en Copas del Mundo, y ahora tiene su mejor oportunidad para dejar atrás esa historia.

