Imagen escalofriante: Selección Argentina pierde una de sus figuras por lesión y los aficionados sufren

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, los distintos seleccionados organizaron partidos amistosos para esta Fecha FIFA. La Selección Argentina diagramó encuentros contra Mauritania y Zambia, dos seleccionados de bajo calibre. Sin embargo, aun así hubo malas noticias: una de sus figuras sufrió una lesión que generó una escalofriante imagen.

Mientras que hubo un jugador argentino que se rompió los ligamentos y se perderá el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, hay otro futbolista que subió una imagen que preocupó a todos. Pues Rodrigo De Paul mostró su tenebroso moretón en la zona posterior de su pierna izquierda, ya que compartió la imagen en sus redes sociales.





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¿Qué lesión tiene Rodrigo De Paul en esta Fecha FIFA?

Resulta que De Paul presentó ese horrible hematoma en la zona del bíceps femoral izquierdo, alargándose hacia todos los músculos que conforman los isquiotibiales. De acuerdo a lo que informó la prensa de Argentina, el centrocampista del Inter Miami presenta una equimosis, lo que produce que su pierna luzca morada, negra, con ese durísimo moretón.

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¿Qué es la equimosis: la razón del por qué la pierna de De Paul se ve negra?

Según Medline Plus, sitio oficial de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos especializado en salud, la equimosis es uno o más hematomas grandes producidos por el sangrado interno de la piel, a partir de vasos sanguíneos rotos. Las causas más comunes son traumatismos, envejecimiento de la piel o el propio desgarro, lo que le habría ocurrido a De Paul.

Rodrigo De Paul, de pieza clave a duda en la Selección Argentina

Mientras que antes jugaba en el Atlético Madrid y era una de las figuras de la Selección Argentina (partidazo ante Brasil en la final de la Copa América 2021 y ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022), hoy la situación de De Paul es otra. Pues el mediocentro juega junto a su amigo Lionel Messi en el Inter Miami, club de menor exigencia y nivel más bajo que Europa.

Por todo eso pero sobre todo por su escalofriante lesión, Lionel Scaloni se inclinaría por un mediocampo formado por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada para esta Fecha FIFA.

