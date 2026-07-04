Conoce al POSIBLE RIVAL del Pitbull Cruz a finales del 2026; estas son sus características

El pugilismo mexicano cuenta con elementos realmente interesantes que han fraguado carreras por demás exitosas y uno de ellos es, sin duda, Isaac el Pitbull Cruz, quien tiene como próximo objetivo terminar el 2026 con una pelea más en su ya considerable palmarés.

Luego de la última victoria obtenida hace unos meses, el Pitbull Cruz y el resto de su grupo de trabajo ya analiza a detalle el nombre de quien podría ser su próximo rival, quien dicho sea de paso podría enfrentar antes del término de este año para culminar el 2026 de la mejor forma posible.

¿Quién podría ser el rival del Pitbull Cruz antes del término del 2026?

Uno de los nombres que más han sonado hasta ahora, de acuerdo con El Heraldo Deportes, es nada más y nada menos que Gary Antuanne Russell, quien figura en la baraja internacional gracias a tener el Campeonato Superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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Esta posible rivalidad ha comenzado a generar bastante interés gracias a la intensidad que caracteriza a ambos pugilistas; además, de confirmarse esta batalla el Pitbull Cruz regresaría a los planos estelares, lo anterior con miras a una nueva oportunidad dentro de la división superligera.

Ante este hecho, el periodista Salvador Rodríguez considera que el Pitbull Cruz buscará el mejor rival posible para su retorno en 2026 y entiende que Gary es un elemento que cumple con los requisitos. Por tal motivo, de concretarse la misma esta podría darse en los últimos meses del año.

¿Cuál es el palmarés de Gary Russell, posible rival del Pitbull Cruz?

En estos momentos Russell no solo es el actual Campeón Mundial de la AMB, sino que cuenta con un palmarés de cuidado al registrar 19 victorias en el ámbito profesional, así como 17 triunfos por la vía del cloroformo. Del mismo modo, solamente tiene una derrota y ha sido campeón desde marzo del año pasado.