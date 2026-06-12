Precio altísimo: Érik Lira sorprende a todos con su valor tras la actualización de junio de 2026

Tras ganarse un lugar como titular en la Selección Mexicana, Érik Lira, de Cruz Azul, acaba de alcanzar la valoración más alta de toda su carrera. La actualización de junio de confirmó el crecimiento de uno de los jugadores más importantes de La Máquina y lo colocó entre los futbolistas mexicanos más valiosos del momento.

Así como creció el valor de mercado de José Paradela, el nuevo precio de Érik Lira se elevó a un valor de mercado de 12 millones de euros, igualando el precio más alto que ha tenido en su carrera profesional.

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Érik Lira alcanza un valor récord tras la actualización de junio de 2026

La nueva revisión de Transfermarkt mantuvo al mediocampista de Cruz Azul con una valoración de 12 millones de euros, cifra que representa el récord de su trayectoria. El crecimiento resulta aún más llamativo si se considera que cuando llegó procedente de Pumas en enero de 2022, la operación se cerró por alrededor de 3.98 Md€.

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A sus 26 años, Lira atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su regularidad en el mediocampo celeste y el papel que desempeñó en la conquista de La Décima han sido factores clave para sostener una cotización que continúa entre las más altas de la Liga MX.

El mediocampista se consolidó como pieza clave de Cruz Azul

Desde su llegada a La Noria, Lira se convirtió en uno de los futbolistas más confiables del equipo. Su evolución también se ha reflejado con la Selección Mexicana, donde ha logrado consolidarse como una opción constante en las convocatorias durante los últimos años, a tal punto de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los números de Érik Lira con Cruz Azul

De acuerdo con los registros mostrados por BeSoccer en su trayectoria profesional, estos son sus números con la playera celeste:

Partidos disputados: 195

Goles: 2

Asistencias: 1

Tarjetas amarillas: 29

Tarjetas rojas: 0

Con un valor de mercado de 12 millones de euros y siendo uno de los referentes del actual campeón del futbol mexicano, Érik Lira continúa consolidándose como uno de los activos más importantes de Cruz Azul.

