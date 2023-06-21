Lo que gana el campeón de la Copa Oro

La Copa Oro 2023 está a tan solo tres días de iniciar, el torneo más importante de la Concacaf a nivel de Selecciones. El torneo de Copa Oro existe desde 1963 pero llevaba el nombre de Campeonato de Naciones de la Concacaf, en 1991 cambió de nombre a Copa Oro y es Será la vigésimo séptima edición y Estados Unidos, México y Canadá son los máximos favoritos para poder levantar el título.

Han quedado definidos los 16 equipos que ya tienen su lugar asegurado son: Canadá, Cuba, Costa Rica, Haití, Honduras, Trinidad y Tobago, Qatar, Panamá, El Salvador, Jamaica, Martinica, Guadalupe, Estados Unidos, San Cristóbal y Nieves, Guatemala y México.

Los grupos quedaron de la siguiente manera:

Grupo A: Estados Unidos, Jamaica, Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves.

Grupo B: México, Haití, Honduras y Qatar.

Grupo C: Costa Rica, Panamá, El Salvador y Martinica.

Grupo D: Canadá, Guatemala, Cuba y Guadalupe.

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Los premios de la Copa Oro

El torneo da diferentes premios económicos, a todos los equipos que participan en la fase de grupos ganan 200 mil dólares. Los equipos que den un mejor desempeño pueden aumentar lo que ganen. En el caso del equipo campeón recibe 1,000,000 de dólares por levantar el título, mientras que el segundo lugar se asegura la mitad de eso: 500,000 dólares. En el caso del tercer lugar se lleva 200,000 dólares, mientras que el cuarto se queda con 150,000 dólares. Es importante aclarar que las cantidades son extras a los 200,000 dólares por estar en la fase de grupos.

Desafortunadamente para los clubes, ya no hay posibilidad de que puedan ir a competir a la confederaciones como lo podían en las ediciones pasadas en las que el campeón peleaba por el boleto.

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