Prensa brasileña dice que el Piojo Alvarado seguiría su carrera en un gigante de Brasil tras el Mundial 2026

Varios jugadores de la Selección Nacional de México brillan en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En ese contexto, Roberto “el Piojo” Alvarado es uno de los jugadores con más asistencias del torneo. El futbolista de Chivas de Guadalajara está teniendo un nivel tan alto que ya hay clubes del exterior interesados en él y Brasil parece ser su destino.

Según la prensa brasileña, hay muchas posibilidades de que el Piojo Alvarado deje el Club Deportivo Guadalajara al finalizar la Copa del Mundo. Mientras que brilla con México —con Inglaterra como rival confirmado—, el extremo del conjunto tapatío podría recibir ofertas en el corto plazo.

Flamengo, el posible futuro del Piojo Alvarado en Brasil

De acuerdo a la información del periodista brasileño Pablo Olivera, el Flamengo está evaluando las condiciones por Roberto Alvarado. El club más grande de Brasil sigue de cerca el desempeño del extremo de 27 años con la Selección de México en el Mundial 2026 y lo ve como un posible refuerzo para esta ventana de transferencias.

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Los números de Roberto Alvarado en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Roberto Alvarado en Chivas de Guadalajara han sido los siguientes:

Partidos jugados: 167

Encuentros como titular: 154

Goles marcados: 33

Asistencias aportadas: 30

Las estadísticas del Piojo Alvarado con México en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Piojo Alvarado es uno de los futbolistas con más asistencias en lo que va del Mundial. Pues ya aportó tres pases gol: uno contra Sudáfrica, otro ante Chequia y el restante frente a Ecuador en los 16avos de Final de la Copa del Mundo. Sus estadísticas generales son las siguientes:

Partidos jugados: 4

Titularidades: 4

Goles: 0

Asistencias: 3

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