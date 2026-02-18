Prensa de Portugal, sobre el Estadio Azteca: “Se encuentra en plena construcción y las obras no avanzan…”

A poco más de un mes del juego de México vs Portugal, encuentro que va a marcar la reapertura del Estadio Ciudad de México rumbo al a Copa Mundial de la FIFA 2026, en la prensa lusa existe incertidumbre sobre los trabajos para renovar el antes llamado Estadio Azteca.

"Los retrasos en la construcción del Estadio Azteca de Ciudad de México podrían llevar a la FIFA a reprogramar partidos del propio Mundial, pero también el encuentro amistoso entre la selección nacional y uno de los anfitriones, México", señala el diario A Bola, no obstante, la mañana de este martes 17 de febrero, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol ha dejado claro que el partido entre México y Portugal se va a llevar a cabo en el inmueble en la fecha establecida.

“La cancha va a estar en buen estado para esa fecha, no hay Plan B, vamos a jugar en el Azteca el 28 de marzo", dijo Ivar Sisniega en la conferencia de prensa en la que presentaron los duelos de la Selección Mexicana ante Ghana, Australia y Serbia.

"El estadio, que debía albergar el partido inaugural el 11 de junio, se encuentra en plena construcción y las obras no avanzan según lo previsto", añade el medio de Portugal.

¿Qué se sabe de la visita de Cristiano Ronaldo a México?

Con la incógnita de la visita de Cristiano Ronaldo a México, lo cierto es que la estrella lusitana que juega en el Al-Nassr y leyenda del Real Madrid no se encuentra confirmado para el encuentro, motivo por el que habrá que esperar la convocatoria de Roberto Martínez en el mes de marzo.

