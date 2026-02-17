ÚLTIMA HORA: Veljko Paunovic REGRESA a México con este EQUIPO

Luego de haber pasado como entrenador de Chivas y Tigres en la Liga BBVA MX, Veljko Paunovic vuelve a México. El estratega regresa al país y se presentaría en el banquillo del Estadio Nemesio Diez de Toluca, pues Serbia va a enfrentar a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este martes 17 de febrero, la Dirección de Selecciones Nacionales hizo el anuncio de los últimos tres juegos de preparación de México previo a su debut en el certamen internacional que se va a disputar el 11 de junio al 19 de julio, teniendo como rivales a Ghana, Australia y Serbia, dos de los encuentros a disputarse en México con sede por confirmar y otro más en California.

Dirigiendo a la Selección de Serbia, Veljko Paunovic tiene un registro de dos partidos dirigidos con registro de una victoria y una derrota, pues el DT acaba de tomar el cargo el pasado mes de octubre de 2025. Dirigiendo en la Liga BBVA MX, el estratega estuvo al frente de Chivas a lo largo de 44 partidos con racha de 21 triunfos, 8 empates y 15 derrotas. Por otro lado, dirigiendo a Tigres tuvo un registro de 36 juegos con saldo de 20 victorias, 6 empates y 10 partidos perdidos.

¿Serbia va a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Serbia no logró clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026, quedando fuera de la instancia de repechaje de la UEFA. Por su parte, México es sede compartida junto a Estados Unidos y Canadá, compartiendo el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival por definir entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

