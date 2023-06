La Previa: Así llega Checo Pérez al Gran Premio de Austria

No hay mañana para Checo Pérez. Sus últimos tres resultados lo enviaron a las conversaciones sobre si debería o no seguir en Red Bull, cuando a principio de temporada se hablaba sobre si podía arrebatarle el campeonato a Max Verstappen. Todo se desmoronó para el mexicano en cuestión de semanas, pero quizá no sea demasiado tarde.

Este fin de semana se corre en Austria, la casa de la estructura de la bebida energética, en donde tanto Max como Checo tienen la obligación de llegar a la bandera a cuadros en 1-2. De lo contrario seguirán los diálogos en torneo al tapatío, y podría comenzar a agotarse la paciencia dentro del equipo.

Segunda carrera sprint de la temporada

La buena noticia para Checo Pérez es que esta será la segunda carrera sprint del año, y en la pasada en Bakú ya demostró su potencial para administrar este tipo de competencia ganando tanto la carrera sprint como el Gran Premio del domingo.

Esa fue su última gran actuación de la campaña, antes de viajar a Miami para conseguir un desabrido segundo lugar (dadas las circunstancias), y luego Mónaco, en donde comenzó su declive.

Austria parece un lugar ideal para que el de Guadalajara, Jalisco, retome la confianza.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Austria?

Austria no ha sido el trazado más amigable para Checo. El año pasado no terminó la carrera, se quedó sin puntos. El antepasado, su primero como piloto de Red Bull, finalizó sexto, al igual que en 2020, su último año con Racing Point.

El Red Bull Ring es un circuito muy rápido y corto, lo que hará que esta carrera se muy ajustada, pues las diferencias de tiempo tanto en la carrera sprint como en el Gran Premio serán en milésimas de segundo.