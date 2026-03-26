Las primeras palabras de Javier Vasco Aguirre sobre Álvaro Fidalgo, en la Selección Mexicana

"Muy bien, Álvaro Fidalgo muy bien, es un chavo que se echó 5 años en Liga MX entre nosotros", esas fueron las palabras de Javier Aguirre al ser cuestionado sobre Fidalgo y su incurción a la Selección Mexicana, luego de haber sido convocado para esta FECHA FIFA, destacando por ser el último naturalizado en el ciclo mundialista.

México se enfrenta este sábado 28 de marzo ante Portugal en la cancha del Estadio Banorte, partido para el cual Fidalgo podría tener su primera oportunidad en la cancha en un juego del combinado azteca.

Con pasado americanista y tricampeón con las águilas, el ahora mediocampista del Real Betis Fidalgo ha estado en la conversación y fue una de las preguntas que los medios de comunicación le hicieron al timonel azteca, destacando su adaptación, ganas de mostrarse y el ambiente positivo que se ha dado con su llegada.

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La lectura de Javier Aguirre sobre los primeros días de trabajo con Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana

El Vasco Aguirre en el tema de Fidalgo, destacó mucho más su intregación y capacidad para sumarse al grupo por primera vez, que un análisis deportivo.

"Alvaro Fidalgo bien, muy adaptado, conoce a mucha gente, bromea con la gente, como uno más, sin complejos, queriendo la pelota, muy natural, como todos, como Obed, Vargas como los chavos de Chivas. Hemos generado un buen ambiente de trabajo", acotó el timonel de la Selección Mexicana.

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